Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers: como assistir, programação, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Apenas mais dois quartos separam o Bucks da vitória que eles eram favoritos esta noite. Eles saltaram para uma vantagem de 59-50 contra o 76ers.

O Bucks entrou em jogo com três vitórias consecutivas e está a apenas dois quartos de outro. Serão quatro ou os 76ers se apresentarão e explodirão? Saberemos em breve.

Quem está jogando

Filadélfia 76ers @ Milwaukee Bucks

Registros atuais: Filadélfia 15-25, Milwaukee 23-17

Como assistir

Quando: Domingo, 19 de janeiro de 2025 às 19h, horário do leste

Onde: Fórum Fiserv – Milwaukee, Wisconsin

Fórum Fiserv – Milwaukee, Wisconsin TV: FanDuel SN – Wisconsin

FanDuel SN – Wisconsin Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 10,31

O que saber

O Bucks jogará os quatro quartos completos no domingo, mas espera-se que tudo seja resolvido bem antes disso. Eles serão os anfitriões novamente no domingo para receber o Philadelphia 76ers, programado para começar às 19h00 horário do leste dos EUA no Fiserv Forum. O 76ers sofreu uma derrota no último jogo e vai tentar dar a volta ao Bucks, que vem de uma vitória.

Na última sexta-feira, o Bucks não teve muitos problemas com o Raptors, que venceu por 130-112.

O Bucks contou com os esforços de Damian Lillard, que marcou 26 pontos, além de oito assistências e dois roubos de bola, e de Giannis Antetokounmpo, que fez um duplo-duplo com 35 pontos e 13 rebotes. O jogo foi o terceiro jogo consecutivo do Antetokounmpo com pelo menos 30 pontos.

Enquanto isso, a recente queda do 76ers ficou um pouco mais difícil no sábado, após a quinta derrota consecutiva. Eles caíram por 115-102 para os Pacers.

Milwaukee aumentou seu recorde para 23 a 17 com a vitória, que foi a quarta consecutiva em casa. Quanto à Filadélfia, a derrota caiu para 15-25.

Fique de olho no gol do jogo de domingo: o Bucks tem sido dinamite nas profundezas desta temporada, acertando 38,8% de suas cestas de três pontos por jogo. No entanto, a história é diferente para o 76ers, já que eles acertaram apenas 34% de suas cestas de três pontos nesta temporada. Dada a considerável vantagem do Bucks nessa área, o 76ers precisará encontrar uma maneira de diminuir essa lacuna.

O Bucks venceu o 76ers em seu encontro anterior, em outubro de 2024, por um placar de 124-109. Será que o Bucks repetirá o sucesso ou o 76ers terá um plano de jogo melhor desta vez? Saberemos muito em breve.

Chance

Milwaukee é um grande favorito de 11,5 pontos contra o Filadélfia, de acordo com o último relatório. Probabilidades da NBA.

A linha mudou um pouco em direção ao Bucks, já que o jogo começou com o Bucks como favorito de 9 pontos.

O acima/abaixo é de 223 pontos.

História da série

Milwaukee venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra o Filadélfia.