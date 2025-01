Milwaukee Bucks x San Antonio Spurs: como assistir NBA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de meio período

Apenas mais dois quartos separam o Bucks da vitória que eles eram favoritos esta noite. Eles têm um pouco de proteção, pois atualmente lideram o Spurs por 65-46.

Se o Bucks continuar jogando assim, aumentará seu recorde para 19-16 em pouco tempo. Por outro lado, os Spurs terão de se contentar com um recorde de 18-19, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

San Antonio Spurs @Milwaukee Bucks

Registros atuais: San Antonio 18-18, Milwaukee 18-16

Como assistir

Quando: Quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 21h30 horário do leste dos EUA

Quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 21h30 horário do leste dos EUA Onde: Fórum Fiserv – Milwaukee, Wisconsin

Fórum Fiserv – Milwaukee, Wisconsin TV: ESPN

Aplicativo CBS Sports

Transmissão on-line: fuboTV



O que saber

O Milwaukee Bucks enfrentará o San Antonio Spurs às 21h30 horário do leste dos EUA na quarta-feira no Fiserv Forum. O Bucks quer acabar com uma sequência de três derrotas consecutivas em casa.

O Bucks chegará ao jogo de segunda-feira com a seguinte vantagem: sofreu uma derrota de três pontos no último jogo, mas com certeza não deixou isso acontecer contra o Raptors na segunda-feira. O Bucks foi o vencedor claro por uma margem de 128-104 sobre o Raptors. O over/under foi fixado em 231,5 pontos, então é um bom trabalho para os apostadores; você estava certo sobre o dinheiro.

O Bucks conquistou a vitória graças a vários jogadores importantes, mas foi Damian Lillard na frente quem fez 7 de 12 a caminho de 25 pontos mais cinco rebotes. Além disso, Lillard também registrou uma porcentagem de arremessos de 58,3%, a maior que ele registrou desde novembro de 2024.

O Bucks trabalhou em unidade e finalizou o jogo com 37 assistências. Esse é o maior número de assistências que eles tiveram em toda a temporada.

Enquanto isso, a diferença de pontos pode ter favorecido os Spurs na última segunda-feira, mas o resultado final não. Eles caíram para os Bulls por 114-110. San Antonio venceu por 69-50 no terceiro, mas não conseguiu manter a liderança.

A vitória de Milwaukee aumentou seu recorde para 18-16. Quanto ao San Antonio, esta é a segunda derrota consecutiva e reduz o recorde da temporada para 18-18.

Fique de olho no gol do jogo de quarta-feira: o Bucks tem sido dinamite nas profundezas desta temporada, acertando 38,7% de suas cestas de três pontos por jogo. No entanto, a história é diferente para os Spurs, já que eles acertaram apenas 34,1% de seus três pontos nesta temporada. Dada a vantagem considerável do Bucks nessa área, os Spurs precisarão encontrar uma maneira de diminuir essa lacuna.

O Bucks não teve muito espaço para respirar no confronto contra o Spurs no encontro anterior, em janeiro de 2024, mas ainda assim conquistou uma vitória por 125-121. Um dos maiores obstáculos que o time enfrentou naquele jogo foi Devin Vassell, do Spurs, que acertou 6 de 9 além do arco rumo a 34 pontos mais seis rebotes. Agora que ele tem uma segunda chance de vencer esta partida, o Bucks conseguirá conter Vassell? Verifique CBSSports.com após o jogo para descobrir.

Chance

Milwaukee é um sólido favorito de 5,5 pontos contra o San Antonio, no último relatório. Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com o Bucks como favorito de 5 pontos.

O acima/abaixo é de 223 pontos.

História da série

Milwaukee venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra o San Antonio.