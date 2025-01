Milwaukee Panthers x Youngstown State Penguins: como assistir basquete online da NCAA, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de intervalo

Falta apenas mais um tempo entre Milwaukee e a vitória que eles eram favoritos esta noite. Eles têm um pouco de proteção, pois atualmente lideram o Youngstown State por 38-26.

O Milwaukee entrou no jogo com motivação extra depois da derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Pinguins do estado de Youngstown @ Panteras de Milwaukee

Registros atuais: Youngstown State 11-7, Milwaukee 12-6

Como assistir

O que saber

Milwaukee está 2-8 contra o Youngstown State desde fevereiro de 2019, mas eles terão a chance de diminuir um pouco a diferença na sexta-feira. Os dois se encontrarão em uma batalha da Horizon League às 20h00 horário do leste dos EUA na UW-Milwaukee Panther Arena. Os Panteras chegam com uma seqüência de 11 vitórias consecutivas em casa (desde a temporada passada), mas ainda precisam ter cuidado: a última vez que perderam em casa foi no confronto de 23 de fevereiro contra o Youngstown State.

No último sábado, Milwaukee conquistou uma vitória por 70-59 sobre o Green Bay.

Enquanto isso, a diferença de pontos pode ter favorecido o Youngstown State no último sábado, mas o resultado final não. Eles caíram 80-72 para Clev. Estado. Infelizmente, a derrota dá continuidade a uma tendência decepcionante para os Penguins em seus confrontos com os Vikings: eles já perderam três consecutivas.

Milwaukee tem estado em alta ultimamente: eles venceram sete dos últimos nove jogos, acrescentando um belo impulso ao seu recorde de 12-6 nesta temporada. Quanto ao Youngstown State, a derrota encerrou uma seqüência de cinco vitórias consecutivas em casa e caiu para 11-7.

Os rebotes provavelmente serão um grande fator nesta competição: Milwaukee varreu as tabelas nesta temporada, com média de 41,7 rebotes por jogo. Não é como se Youngstown State estivesse enfrentando dificuldades nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 36,9. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

Quanto ao próximo jogo, Milwaukee é o favorito, pois os especialistas esperam uma vitória por seis pontos. Este concurso pode não ser o melhor momento para apostar contra o spread, pois decepcionou os apostadores nas últimas cinco vezes que jogaram.

Chance

Milwaukee é um sólido favorito de 6 pontos contra Youngstown State, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

A linha mudou um pouco em direção aos Panteras, já que o jogo começou com os Panteras como favoritos de 4,5 pontos.

O acima/abaixo é de 145,5 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Youngstown State venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra Milwaukee.