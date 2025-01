Mina Kimes Nomes 1 possibile destinazione per Aaron Rodgers

Ora che i New York Jets hanno un nuovo capo allenatore ad Aaron Glenn, devono affrontare la questione del loro inizio per la prossima stagione.

Sarà ancora Aaron Rodgers che pensa se tornerà o continuerà a giocare nella NFL?

I Jets non sembrano essere sicuri se manterranno i rooters, il che potrebbe non essere un giocatore terribile in questi giorni, ma chiaramente non quello che era solo pochi anni fa.

Se Rodgers continua la sua carriera nella NFL ma lascia New York, gli analisti ESPN hanno nominato un possibile risultato di Mina Kimes.

“Sembra una potenziale destinazione di Aaron Rodgers, Tennessee Titans”, ha detto Kimes tramite NFL presso ESPN.

.@Minakimes crede che i Titani potrebbero essere una possibile destinazione per Aaron Rodgers 👀 pic.twitter.com/tcxivmby42 – NFL a ESPN (@SPNNFL) 30 gennaio 2025

Il Tennessee ha scelto Will Levis nel 2023 NFL Draft e sperava di modellarlo sul loro QB in franchising, ma non ha lavorato e ha perso il suo lavoro iniziale in questa stagione.

Mentre i Titani hanno elezioni # 1 nella bozza della NFL del 2025, potrebbero non scegliere di prendere un quarterback, soprattutto se non si allontanano da Cam Ward o Shedur Sanders, le prime due viste in questa posizione.

Rodgers ha lanciato 3.897 yard e 28 touchdown in questa stagione, ma ha concluso solo il 63,0 per cento dei suoi tentativi di passaporto e il suo punteggio di passaggio 90,5 è stato il più basso di sempre in una stagione in cui era un antipasto a tempo pieno.

New York è andato 5-12 in questa stagione con Rodgers al centro e il 41enne ha ancora un anno sul suo contratto.

