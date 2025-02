Mina Kimes Nomes 1 Team “che ha più senso” per Aaron Rodgers

I New York Jets hanno deciso che andranno avanti da Aaron Rodgers dopo due cupo stagioni con lui al quarterback.

Tuttavia, a quanto pare Rodgers non ha finito di giocare nella NFL, e se i Jets non lo comportano, sarebbe diventato un agente libero e in grado di firmare con una squadra che sceglie per il suo rilascio.

L’analista ESPN Mina Kimes ha recentemente nominato una squadra che potrebbe essere adatta al 41enne.

“Torno a (Tennessee) Titans come la squadra che ha più senso per lui pulito dal punto di vista del calcio”, ha detto Kimes via NFL a ESPN.

"Torno a (Tennessee) Titans come la squadra che ha più senso per lui pulito dal punto di vista del calcio", ha detto Kimes via NFL a ESPN.

Cercando di andare avanti da Will Levis, i Titani hanno bisogno di un quarterback e Kimes ha affermato che Rodgers potrebbe essere la risposta a causa di come il capo allenatore Brian Callahan piace offendere.

L’ultima volta che il franchise ha avuto un quarterback davvero eccellente è stato nei primi anni ’90 quando è diventato noto come Houston Oilers e Warren Moon è iniziato sotto il centro.

Il Tennessee è andato 3-14 in questa stagione e ha elezioni complessive # 1 nella bozza della NFL del 2025, e tutte le opzioni sembrano essere sul tavolo per quanto faranno con quella scelta.

Potrebbero prendere una delle migliori prospettive di quarterback, Cam Ward o Shedeur Sanders, o talento a due vie Travis Hunter, oppure potrebbero.

Rodgers ha avuto alcuni bei momenti nel 2024, ma è chiaro che è sul lato negativo della sua carriera e ci saranno senza dubbio alcune squadre affamate di quarterback che lo eviteranno a causa del bagaglio che porta fuori dal campo.

È tornato per vedere se i Titani sono abbastanza disperati per un quarterback comprovato per perseguire Rodgers in questa stagione.

