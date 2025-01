Minnesota nella prima Top 25 AP femminile dal 2019; L’UCLA è ancora al top

Il Minnesota è partito con il suo miglior inizio di 17 partite e lunedì ha guadagnato la sua prima posizione dal 2019, entrando nel sondaggio sul basket femminile dell’Associated Press al numero 24.

I Golden Gophers hanno vinto 16 delle prime 17 partite, con una sconfitta contro il Nebraska il mese scorso. Sono classificati per la prima volta dal 30 dicembre 2019. La prossima partita sarà una partita al numero 8 del Maryland martedì.

UCLA, South Carolina, Notre Dame e USC Trojans hanno continuato a muoversi e ancora una volta hanno mantenuto i primi quattro posti nella Top 25 dell’AP. I Bruins hanno ricevuto 29 dei 31 voti al primo posto dalla giuria dei media nazionali. I Fighting Irish, che erano senza la guardia All-America Hannah Hidalgo nell’ultima partita a causa di un infortunio alla gamba, hanno ricevuto gli altri primi due voti.

Squadra Documentazione 1.UCLA 16-0 (29) 2.Carolina del Sud 16-1 3. Notre Dame 14-2 (2) 4° USC 16-1 5. LŠU 18-0 6. UConn 15-2 7. Texas 16-2 8.Maryland 15-1 9.Ohio St. 16-0 10. TCU 17-1 11.Kansas St. 17-1 12.Kentucky 15-1 13.Oklahoma 14-3 14.Carolina del Nord 15-3 15. Tennessee 14-2 16. Duca 13-4 17. Georgia Tech 15-2 18.California 16-2 19.Alabama 16-2 20.Virginia Occidentale 13-3 21. Stato NC 12-4 22.Michigan St. 13-3 23. Utah 13-3 24.Minnesota 16-1 24. Oklahoma St. 14-2

La LSU imbattuta è salita di una posizione al quinto posto. I Tigers, insieme ai Bruins e ai No. 9 Ohio State, sono le uniche tre squadre imbattute rimaste nel basket femminile di divisione I.

L’UConn era sesto, il Texas è sceso di due posizioni al settimo dopo la sconfitta per 67-50 di domenica contro la Carolina del Sud.

TCU è salito di una posizione al 10° posto.

Cadere

Iowa e Michigan sono usciti dal sondaggio questa settimana. Due scuole Big Ten hanno subito perdite la scorsa settimana. I Wolverines hanno avuto momenti difficili nelle ultime settimane, le partite contro il n. 1UCLA, n. 4 USC e n. Le 9 dell’Ohio State sono state tutte sconfitte. Il Michigan ha battuto la Purdue sabato. L’Iowa ha perso contro Illinois e Indiana la scorsa settimana.

Cowgirl classificate

C. 24 Oklahoma State è entrato nel sondaggio per la prima volta dal 2018 dopo aver eliminato l’allora n. Sabato 17 West Virginia. I Cowgirls hanno terminato 14-2 questa stagione e sono in trasferta questa settimana a Houston e all’UCF prima di ospitare gli Horned Frogs n. 10 del TCU il 22 gennaio.

Orsi emergenti

La California è salita di sei posizioni al numero 18 dopo aver battuto il numero 1 la scorsa settimana. 21 Stato NC e Stato della Florida. I Bears sono al loro posizionamento più alto dal 31 dicembre 2018, quando erano al 18° posto.

Suggerimenti dell’editore

Programma della conferenza

La SEC ha sette squadre questa settimana, con i Big Ten e l’ACC subito dietro con sei ciascuna. Il Big 12 ne ha cinque e il Big East ne ha uno.

Giochi della settimana

C. 23 Utah al n. 10 TCU, venerdì. Gli Utes sono inciampati nella loro prima partita in questa stagione come squadra classificata, provenendo dall’allora n. 12 Stato del Kansas. Ora lo Utah dovrà affrontare un altro compito difficile, questa volta contro Sedona Prince e gli Horned Frogs.

C. 13 Oklahoma al n. 2 Carolina del Sud, domenica. I Gamecocks continuano ad affrontare cinque avversari di fila con la partita di giovedì al n. 19 in Alabama e ospiterà i Sooners questo fine settimana.