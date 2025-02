Minnesota Timberwolves vs. Washington Wizards: como assistir à NBA online, o canal de televisão, informações de transmissão ao vivo, hora de início

Relatório do terceiro trimestre

Apenas mais um trimestre é trazido entre os Timberwolves e a vitória que foram favorecidos para coletar hoje à noite. Eles saltaram para uma vantagem de 91-90 contra os Wizards.

Os Timberwolves entraram no jogo depois de vencer cinco seguidos e são apenas uma sala de outra. Seis, ou os Wizards aumentarão e estragarão isso? Vamos saber isso em breve.

Quem está tocando

Washington Wizards @ Minnesota Timberwolves

Registros atuais: Washington 6-40, Minnesota 26-21

O que saber

Os Timberwolves jogarão os quatro quartos completos no sábado, mas espera -se que tenham coisas embrulhadas muito antes disso. Eles organizarão o Washington Wizards às 20:00 ET no Target Center. Os Wizards rastreiam neste concurso por 16 perdas consecutivas, enquanto os Timberwolves cairão com cinco vitórias consecutivas.

Os Timberwolves visam marcar o maior número de pontos que eles têm ao longo da temporada. Eles foram os vencedores claros por uma margem de 138-113 sobre o Jazz na quinta-feira. Minnesota elevou o placar para 101-75 no final do terceiro, um corte de déficit de Utah, mas nunca se recuperou completamente.

Anthony Edwards era um time de demolição de homem único para o Timberwolves, já que atirou 6 por 9 de Deep e perdeu um dobro em 36 pontos e 11 assistências. Essa é a maior quantidade de assistências que Edwards publicou desde janeiro de 2024. A equipe também recebeu cortesia de Rudy Gobert, que quase perdeu um dobro em 16 pontos e nove rebotes.

Os Timberwolves estavam trabalhando como unidade e terminaram o jogo com 38 assistências. Eles superam facilmente seus oponentes naquele departamento, já que o Jazz publicou apenas 21.

Enquanto isso, nunca é divertido perder, e é ainda menos divertido perder 134-96, que foi a pontuação final na inclinação dos Wizards contra o Lakers na quinta-feira. Washington estava em uma posição difícil após o primeiro tempo, com a pontuação já sentada em 78-45.

O Minnesota está em uma sequência recentemente: eles venceram seis dos últimos oito jogos, o que proporcionou um bom aumento com seu recorde de 26-21 nesta temporada. Quanto a Washington, sua perda reduziu seu recorde em 6-40.

Esteja atento ao ARC no confronto de sábado: os Timberwolves foram dinamitas do Deep nesta temporada, tendo pregado 38,7% de seus três por jogo. No entanto, é uma história diferente para Wizards, já que eles fizeram apenas 32,7% dos três nesta temporada. Dada a considerável vantagem dos Timberwolves nessa área, os Wizards devem encontrar uma maneira de fechar essa lacuna.

Os Timberwolves passeavam com os Wizards em sua reunião anterior em janeiro, até uma pontuação de 120-106. Os Timberwolves repetirão seu sucesso, ou os Wizards terão um plano de jogo melhor desta vez? Vamos descobrir isso em breve.

Chance

Minnesota é um ótimo favorito de 16,5 pontos contra Washington, de acordo com o mais recente Probabilidades da NBA.

Os pacientes que os pacientes tiveram uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com o Timberwolves como o favorito de 17 pontos.

O Over/Under é de 222,5 pontos.

História da série

Washington venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra o Minnesota.