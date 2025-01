Minnesota Timberwolves x Cleveland Cavaliers: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Relatório do 1º trimestre

Os Timberwolves superaram uma desvantagem inicial para recuperar a liderança neste jogo. Depois de um quarto, nenhum dos times tem a disputa garantida, mas os Timberwolves lideram os Cavaliers por 32-29.

Se os Timberwolves continuarem jogando assim, aumentarão seu recorde para 23-19 em pouco tempo. Por outro lado, os Cavaliers terão de se contentar com um recorde de 34-7, a menos que as coisas mudem.

Quem está jogando

Cleveland Cavaliers @ Minnesota Timberwolves

Registros atuais: Cleveland 34-6, Minnesota 22-19

O que saber

A viagem do Cleveland Cavaliers continuará enquanto eles enfrentam o Minnesota Timberwolves às 21h (horário do leste dos EUA) no sábado, no Target Center. Os Cavaliers se exibiram com força ofensiva, já que tiveram média de 122 pontos por jogo nesta temporada.

Os Cavaliers entram na disputa depois de sofrer sua maior derrota desde 7 de maio de 2024, na quinta-feira. Eles acabaram no lado errado de uma dolorosa derrota por 134-114 nas mãos do Thunder. O Cleveland ficou em uma posição difícil após o primeiro tempo, com o placar já em 75-49.

Mesmo tendo perdido, os Cavaliers trabalharam como uma unidade e terminaram o jogo com 32 assistências (classificados em quinto lugar em assistências por jogo no geral). Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que o Thunder registrou apenas 25.

Enquanto isso, os Timberwolves não tiveram muitos problemas com os Knicks na sexta-feira, pois venceram por 116-99.

Os Timberwolves podem atribuir grande parte de seu sucesso a Anthony Edwards, que acertou 8 de 13 no centro da cidade e fez um duplo-duplo com 36 pontos e 13 rebotes, e Naz Reid, que acertou todos os 6 arremessos de fora do arco. até 23 pontos mais oito rebotes. O confronto foi a terceira consecutiva de Edwards com pelo menos 30 pontos.

A derrota do Cleveland encerrou uma seqüência de seis vitórias consecutivas fora de casa e levou o time para 34-6. Quanto ao Minnesota, a vitória foi a quarta consecutiva fora de casa, elevando o recorde para 22-19.

Esta disputa parece ser um arraso: os Cavaliers não tiveram problemas em aumentar o placar nesta temporada, com média de 122 pontos por jogo (eles estão em segundo lugar na pontuação geral). No entanto, a história é diferente para os Timberwolves, já que eles tiveram média de apenas 109,9. A única coisa que impede os Cavaliers de outra derrota ofensiva são os Timberwolves. Eles podem mantê-los contidos?

Olhando para o futuro, os Cavaliers são os favoritos nesta partida, já que os especialistas esperam que ganhem por 7,5 pontos. Pode valer a pena fazer uma aposta rápida, pois eles têm uma sequência de seis jogos cobrindo o spread quando jogam como favoritos.

Chance

Cleveland é um grande favorito de 7,5 pontos contra Minnesota, de acordo com o último relatório. Probabilidades da NBA.

A linha deste jogo mudou bastante desde a sua abertura, já que começou com os Cavaliers como favoritos de 4 pontos.

O acima/abaixo é de 226,5 pontos.

História da série

Minnesota venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra o Cleveland.