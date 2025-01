Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors: como assistir à transmissão ao vivo da NBA, canal de TV e horário de início

Relatório do terceiro trimestre

Os Warriors precisam de uma vitória para empatar, mas neste momento o jogo é de qualquer um. Eles construíram uma vantagem de 87-78 contra os Timberwolves.

Se os Warriors continuarem jogando assim, eles aumentarão seu recorde para 20-20 em pouco tempo. Por outro lado, os Timberwolves terão de se contentar com um recorde de 21-19, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Golden State Warriors @ Minnesota Timberwolves

Recordes atuais: Golden State 19-20, Minnesota 21-18

Como assistir

Quando: Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 21h30, horário do leste dos EUA

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 21h30, horário do leste dos EUA Onde: Centro de destino: Minneapolis, Minnesota

Centro de destino: Minneapolis, Minnesota TV: ESPN

O que saber

O Minnesota Timberwolves enfrentará o Golden State Warriors às 21h30 horário do leste dos EUA na quarta-feira no Target Center. A defesa dos Timberwolves permitiu apenas 107,6 pontos por jogo nesta temporada, então o ataque dos Warriors terá um trabalho difícil.

Na última segunda-feira, os Timberwolves venceram os Wizards com pontos restantes e venceram o jogo por 120-106.

Anthony Edwards foi uma equipe de demolição de um homem só para os Timberwolves, com 14 de 25 acertos no caminho para 41 pontos, mais sete assistências e seis rebotes. Além disso, Edwards também registrou uma porcentagem de arremessos de 56%, a maior que ele registrou desde dezembro de 2024.

Embora tenham vencido, os Timberwolves lutaram para trabalhar juntos e terminaram o jogo com apenas 20 assistências. Eles foram destruídos por seus oponentes naquele departamento quando os Wizards marcaram 27.

Enquanto isso, a diferença de pontos pode ter favorecido os Warriors na última segunda-feira, mas o resultado final não. Eles ficaram um pouco atrás dos Raptors por uma pontuação de 104-101. Para quem acompanha em casa, essa é a derrota mais próxima que o Golden State sofreu desde 25 de dezembro de 2024.

Stephen Curry fez um bom esforço pelo time perdedor, ao marcar 26 pontos, sete assistências e sete rebotes. Seu desempenho compensou um jogo mais lento contra o Pistons na quinta-feira.

Minnesota aumentou seu recorde para 21-18 com a vitória, que foi a terceira consecutiva fora de casa. Quanto ao Golden State, eles não têm estado bem ultimamente, já que o time perdeu quatro dos últimos cinco jogos, causando uma redução notável em seu recorde de 19-20 nesta temporada.

Fique de olho no gol no jogo de quarta-feira: Os Timberwolves fizeram com que acertar chutes profundos parecesse fácil nesta temporada, com média de 15,1 arremessos de três pontos por jogo. Porém, não é como se os Warriors estivessem lutando nesse departamento, já que eles têm uma média de 15. Dadas essas forças competitivas, será interessante ver como o confronto se desenrola.

Olhando para o futuro, os Timberwolves são os favoritos nesta partida, já que os especialistas esperam que ganhem por 6,5 pontos. Esta disputa será a sétima consecutiva como favorita (até o momento nesta reta eles têm um histórico de 2-3-1 contra o spread).

Chance

Minnesota é um sólido favorito de 6,5 pontos contra o Golden State, de acordo com o último relatório. Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Timberwolves como favoritos de 5,5 pontos.

O acima/abaixo é de 215,5 pontos.

História da série

Minnesota venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra o Golden State.