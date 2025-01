Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers: como assistir NBA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Relatório do 1º trimestre

Os Clippers superaram uma desvantagem inicial para recuperar a liderança neste jogo. Eles têm um pouco de proteção, pois atualmente lideram os Timberwolves por 27-16.

Os Clippers entraram em jogo com motivação extra depois da derrota sofrida na última vez que as duas equipas se defrontaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Los Angeles Clippers @ Minnesota Timberwolves

Registros atuais: Los Angeles 20-15, Minnesota 17-17

Como assistir

O que saber

Os Clippers estão 2-8 contra os Timberwolves desde abril de 2022, mas terão a chance de diminuir um pouco a diferença na segunda-feira. O Los Angeles Clippers enfrentará o Minnesota Timberwolves às 20h (horário do leste dos EUA) no Target Center. As duas equipes permitiram poucos pontos em média (os Clippers: 107,9, os Timberwolves: 108), portanto quaisquer pontos marcados serão bem merecidos.

Os Clippers sofreram uma derrota quando jogaram fora de casa na quinta-feira, mas os torcedores da casa deram-lhes toda a motivação necessária no sábado. Eles machucaram os Hawks com uma vitória clara por 131-105. Com o Los Angeles vencendo por 74 a 54 no intervalo, o confronto estava quase no fim.

A vitória dos Clippers foi um verdadeiro esforço de equipe, com muitos jogadores apresentando atuações sólidas. Talvez o melhor deles tenha sido Ivica Zubac, que fez um duplo-duplo com 18 pontos e 18 rebotes. Zubac teve alguns problemas para se equilibrar contra o Thunder na quinta-feira, então foi uma boa mudança.

Os Clippers trabalharam unidos e terminaram o jogo com 36 assistências. Esse é o maior número de assistências que eles postaram desde dezembro de 2023.

Enquanto isso, a recente queda dos Timberwolves ficou um pouco mais difícil no sábado, após a terceira derrota consecutiva. Eles receberam um duro golpe quando caíram por 119-105 para os Pistons. Minnesota não correspondeu ao seu potencial e ficou aquém da liderança que os apostadores pensavam ter ao entrar no jogo.

Os Timberwolves podem ter perdido, mas cara, Anthony Edwards era uma máquina: ele acertou 10 de 15 além do arco no caminho para 53 pontos mais seis rebotes. Com esse desempenho sólido, Edwards agora tem uma média impressionante de 25,3 pontos por jogo.

Los Angeles aumentou seu recorde para 20-15 com a vitória, que foi a terceira consecutiva em casa. Quanto ao Minnesota, a derrota reduziu o recorde para 17-17.

Os Clippers esperam vencer as probabilidades na segunda-feira, já que os especialistas acreditam que estão caminhando para uma derrota. Os apostadores que os escolhem contra o spread têm alguma confiança (para dizer o mínimo), já que a equipa está numa sequência de três jogos sem cobertura quando joga fora de casa.

Embora apenas os Clippers tenham cuidado de seus torcedores na última vez que jogaram, nenhum dos times conseguiu cobrir. Olhando para o futuro, os Timberwolves são os favoritos neste jogo, já que os especialistas esperam que ganhem por 2,5 pontos. Os apostadores que os escolhem contra o spread têm alguma confiança (para dizer o mínimo), já que a equipa está numa sequência de cinco jogos sem conseguir cobrir quando se esperava que vencesse.

Chance

Minnesota é um ligeiro favorito de 2,5 pontos contra Los Angeles, de acordo com o último relatório. Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Timberwolves como favoritos de 3 pontos.

O acima/abaixo é de 214,5 pontos.

História da série

Minnesota venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra Los Angeles.