Frisco, Texas-Prord Dallas, star di Miro Heishanen, è ogni settimana con l’infortunio della parte inferiore del corpo sofferto nel grande successo del capitano Vegas Mark Stone, che lascia in dubbio per il torneo 4 nazioni in 4 nazioni.

Le star di Coach Pete DeBoer hanno dichiarato giovedì che Heiskanen ha una risonanza magnetica e prevede di visitare uno specialista per ulteriori informazioni sulle previsioni.

Heiskanen è rimasto ferito nel terzo periodo di 4-3 straordinari su Las Vegas martedì dopo aver colpito da Stone, che è caduto verso il ginocchio e la coscia sinistro di Heishanen. La pietra non è stata multata o sospesa.

Stone, che è stato punito per inciampare, ha detto che non ha cercato di ferire Heishanen. DeBoer, che ha allenato Stone a Las Vegas, ha detto che non pensava che Stone fosse un giocatore sporco, ma si è chiesto perché i funzionari non hanno controllato la partita dopo una punizione principale di cinque minuti. C’era un breve scontro tra le squadre, mentre Heishanen era allungato sul ghiaccio.

Non è stata presa alcuna decisione ufficiale sullo status di Heiskanen di 25 anni per 4 nazioni che si svolgono 12 °-20. Febbraio a Montreal e Boston. È il primo torneo internazionale con i migliori giocatori NHL in quasi dieci anni.

Una lunga assenza per Heishanen sarà un fallimento per le stelle che hanno raggiunto ciascuna delle ultime due stagioni la finale della Western Conference. Dallas è secondo nella divisione centrale, con Colorado e Minnesota proprio dietro.

Heishanen è stato il miglior difensore per le stelle dal suo debutto nel 2018. Dallas lo ha progettato al terzo posto nel 2017.