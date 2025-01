Missouri derrota o quinto colocado da Flórida fora de casa, Tigers vence o segundo jogo contra um dos cinco primeiros times nesta temporada

Missouri conquistou sua primeira vitória fora de casa sobre um time dos cinco primeiros desde 2012 na terça-feira, derrotando o número 5 da Flórida por 83-82 em uma luta física em Gainesville que durou mais de duas horas e meia e contou com 60 lances livres. Os Tigers (14-3, 3-1 SEC) eram azarões de 10,5 pontos, mas construíram uma vantagem de 19 pontos no primeiro tempo e se mantiveram firmes para encerrar a seqüência de 16 vitórias consecutivas dos Gators em casa (15-2, 2 – 2).

Caleb Grill liderou o ataque com seis cestas de 3 pontos para o Missouri, que usou 12 jogadores no segundo tempo enquanto segurava um ataque furioso da Flórida. Os Gators reduziram sua desvantagem para um na cesta de 3 pontos de Alijah Martin faltando um segundo para o fim. Mas depois de liderar por 5-3 no início, ele nunca mais assumiu a liderança.

Grill acertou quatro cestas de 3 pontos em pouco mais de três minutos no meio do primeiro tempo, enquanto os Tigres aumentavam a vantagem. O veterano do sexto ano terminou com 22 pontos, o melhor da equipe, incluindo dois lances livres massivos faltando cinco segundos para o fim. Mark Mitchell somou 15 pontos e oito rebotes para os Tigers.

A vitória levou o Missouri para 3-1 na SEC pela primeira vez desde que ingressou na liga na temporada 2012-13. Embora tenha sido a primeira vitória fora de casa entre os cinco primeiros em mais de uma década, marcou a segunda vitória dos Tigers sobre um time dos cinco primeiros nesta temporada, depois que Mizzou derrotou o então número 1 do Kansas por 76-67 em casa no dia 8 de dezembro.

Missouri terminou 11 de 29 na faixa de 3 pontos, enquanto a Flórida acertou 9 de 25 na profundidade. O resultado melhorou o Missouri para 11-0, acertando o mesmo número ou mais de três pontos que seu oponente.

Os Tigers receberão o Arkansas e a Flórida receberá o Texas no sábado