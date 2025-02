Mitchell Starc perdeu o troféu de mestres devido à gravidez Alyssa Healy? A esposa diz: "Pode garantir …"

Mitchell Starc foi um dos melhores nomes cujo Austrália desapareceu no campeonato de 2025. os campeões. Steve Smith será o novo capitão da Austrália. Para fortalecer a equipe, a Austrália trouxe para Sean Abbott, Ben Dwarshuis, Jake Fraser-McGurk, Spencer Johnson e Tanveer Sangha. Além disso, Cooper Connolly viajará como jogador de reserva.

Alguns relatórios e o ex -jogador Brad Haddin disseram que a gravidez de Alysa Healy, críquete australiana do grande e esposa de Mitchell, foi a razão pela qual o Starc se retirou dos campeões do troféu de 2025.

Mas Healy abriu os rumores. “Eu não faço nada Fox Sports. “Hadds (Brad Haddin) sugeriu que eu possa estar grávida, mas posso garantir que não sou. Sim, está tudo bem.

O presidente dos seletores de críquete da Austrália, George Bailey, também explicou a razão pela qual o Starc perdeu o troféu dos campeões 2025.

“Entendemos e respeitamos a decisão de Mitch”, disse o presidente da seletor, George Bailey, citado pela Espncricinfo.

“Mitch (Starc) é profundamente respeitado por seu envolvimento no críquete internacional e prioridade que ele apresenta na Austrália. Sua capacidade bem documentada de jogar com dor e adversidade, além de desistir das possibilidades em outras partes de sua carreira, para colocar seu país, ele deve primeiro ser aplaudido.

Fraser-McGurk, que tem uma média modesta de 17,40 de cinco partidas, mas impressionada com 95 bolas contadas na Big Bash League (BBL) para Melbourne Renegades, acrescenta a profundidade da mais alta ordem após a ausência de Marsha. Johnson, um estimulador de esquerda, oferece um vice -Starc semelhante, embora ainda não tenha tomado um portão em suas duas performances de ODI. Enquanto isso, Sangha, um girador das pernas, que já estava na equipe de teste no Sri Lanka como jogador de desenvolvimento, cooperará com Adam Zampa como o segundo primeiro girador da equipe.

“A equipe mudou significativamente no mês passado por causa de algumas lesões prematuras e retirada de Marcus Stouinis”, disse Bailey, citado pela Espncricinfo.

“A vantagem disso é que poderíamos chamar jogadores que tiveram uma exposição internacional e sucesso nos últimos 12 meses”, acrescentou.

“O forte núcleo de alguns de nossos jogadores mais experientes fornecerá uma base forte em nossa tentativa de ganhar esta edição do Trophy Masters. Temos várias opções para moldar o jogo XI no torneio, dependendo da oposição e das condições com as quais encontramos, disse ele.

Com as entradas de Ania