Mithali Paradise Lauds RCB venceu no Delhi Capitals na WPL

Royal Challengers Bengaluru (RCB) forneceu a vitória dominante de oito gols sobre as capitais de Delhi (DC) na partida de suas mulheres na Premier League (WPL) em Vadodar, montando nas performances excelentes de Rhine Singh, Georgia Wareham e Captain Smriti Mandhan . O ex -capitão indiano Mithali Paradise elogiou o desempenho do RCB, enfatizando o controle da equipe desde o primeiro. Graças a esta vitória, o RCB tem duas vitórias em duas partidas e está no topo da mesa. DC está em terceiro lugar, vencendo e perdendo.

“Desde o início, quando Rhine Singh rejeitou Shafali Varma, o RCB assumiu o controle do jogo. A partir desse momento, Smriti Mandhan não cometeu um erro. Cada mudança de boliche causou um avanço. A maneira como ela liderou o turno, juntamente com Danni Wyatt, era uma base forte para a composição piscando, foi o paraíso em Jiohotstar.

Depois que o RCB venceu o arremesso e escolheu primeiro, eles foram um bom começo, porque o perigoso Shafali Varma fez Smriti Mandhana à primeira vez na entrega de Rhine Singh na primeira bola de pousadas.

Após esse fracasso inicial, Jemimah Rodrigues se juntou ao seu capitão Meg Lanning para se reconstruir. Rodrigues pressionou a aceleração no botão contra o Bisht e Joshith Ekta, coletando quatro e seis.

A DC alcançou um sinal de 50 velocidades em 5,4 marchas, graças aos seis Rodrigues.

A posição de 60 velocidades entre a dupla quebrou quando a Georgia Wareham levou Jemimah através de Richa Ghosh por 34 em 22 bolas, com quatro fronteiras e duas seis. DC foi 60/2 em 6,5 overs. Kim Garth também removeu o Lanning por 17 em 19 bolas, com três quatro. DC foi de 62/3 em 7,3 overs.

Annabel Sutherland e Marizanne Kapp levaram DC para 83/3 em 10 marchas, com Sutherland (19*) e Kapp (4*) imbatível. No entanto, após o colapso de Sutherland por 19 em 13 bolas no Reno, graças à pesca nítida de Smriti em uma cobertura adicional, tudo estava em DC. As DCs foram limitadas a 84/4 em 10,2 overs.

Então a DC não teve grandes parcerias, embora Sarah Bryce (23 em 19 bolas, com duas quatro) e Shikha Pandey (14 de 15 bolas, com quatro), tentaram lutar.

Wareham, Garth Renuk e Ekta Bisht quebraram a composição da DC BRUTTING, limpando -a em 141 engrenagens em 19,3 overs.

Reno (3/23) e Wareham (3/25) foram a escolha da escotilha para RCB, desmontando DC com sua mistura mortal de ritmo e rotação. Garth (2/19) e Bisht (2/35) também jogaram um bom elenco de apoio.

Enquanto jogava em 142 corridas, o capitão Smriti Mandhan e Danni Wyatt Hodge experimentaram bem sua equipe.

Mandhan deu toneladas às pousadas com duas fronteiras contra Kappa na abertura e depois Minnu Mani em terceiro lugar.

Hodge se levantou quando o fim do Powerplay se aproximou, atingindo Shikha Pandey em dois quatro. O RCB alcançou uma placa de 50 velocidades em 5,1 overs, graças a quatro Danni em um terceiro homem curto.

No final, o PowerPlay RCB era 57/0, com um mandhan (32*) e Danni (22*) imbatível.

Mandhana tinha um pé no acelerador, encontrando limites contra Jess Jonassen, Sutherland.

A esquerda alcançou meio século em 27 bolas, com oito quatro e seis.

Com a ajuda da pequena fronteira de Danni, ele alcançou um sinal de 100 velocidades em 10 priortes através de uma cobertura profunda do RCB.

A posição de abertura de 107 velocidades entre Mandhan e Hodge terminou com Arundhati Reddy, removendo Wyatt em 42 em 33 bolas, com sete quatro. Rodrigues manteve uma excelente pesca em uma cobertura profunda. O RCB foi de 107/1 em 10,5 overs.

O morcego de Mandhany ainda proporcionou golpes depois de quebrar a parceria, levando o RCB ao limite da vitória. Jonassen e Sutherland foram atingidos. Shikha terminou a estadia de Mandhana em 81 em 47 bolas (com 10 quatros e três seis) graças a pegar Arundhati. O RCB foi de 133/2 em 15,1 overs.

Richa terminou as coisas elegantes com seis, com um resultado de 146/2 em 16,1 overs, com Richa (11*) e Ellyse Perry (7*) invencível. Arundhati e Shikha pegaram o portão para DC.

Graças a essa vitória, a RCB apresentou sua força tanto em boliche quanto piscando, fortalecendo sua posição como fortes candidatos no torneio.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).