L’uragano Milton ha distrutto la palla di Tampa Bay Rays lo scorso autunno e li ha lasciati senza stadio. Per questa stagione giocheranno le loro partite in casa nella struttura di allenamento primaverile Yankees, che ha una capacità di 11.000 fan.

Eppure i raggi di questo inverno hanno esposto i cuccioli di Chicago in un’agenzia libera.

Il che dice molto di più sul comportamento dei pulcini sul mercato che sui raggi. La scorsa settimana, i pulcini sono stati oggetto di diverse squadre per i servizi del terzo base All-Star Alex Bregman e la domanda che dovrebbe pendere sul franchise è: Perché? Perché i pulcini non fanno di più?

Il proprietario Tom Rickets non ha fornito risposte la scorsa settimana quando si è fermato brevemente al campo dell’Arizona, ha detto ai giocatori che era un privilegio giocare per la sua organizzazione (secondo Craig Counka Manager) e poi se ne andò senza parlare con i giornalisti. Poison Hoyer, capo delle operazioni di baseball della squadra, ha citato il budget del club quando ha chiesto a Bregman. I cuccioli hanno appeso un accordo di quattro anni di $ 115 milioni, che è stato significativamente lasciato da Tigri e Astros, e Bregman ha scelto un accordo di tre anni con Red Sox, in parte per dare l’opportunità di testare il mercato il prossimo autunno.

Nulla sull’offerta di cuccioli potrebbe dare loro un tiro legittimo nell’atterraggio di un giocatore che sarebbe perfetto. Le Tigri offrivano i dollari più totali sul tavolo; Astros ha offerto a Bregman la possibilità di continuare la sua eredità di Houston senza essere considerati tasse statali. L’accordo Red Sox ha offerto il più alto stipendio annuo medio con flessibilità contrattuale. Era come se Cubs volesse che Bregman giocasse per meno soldi e privilegio essere parte della loro organizzazione.

Ma è difficile vedere che essere così attraente per convincere qualcuno come Bregman, che ha giocato in post -stagione ogni anno e il suo obiettivo è continuare questa tradizione. Nonostante il fatto che i pulcini abbiano opportunità nel paese di baseball, l’incredibile NL Central, non hanno dato alcun suggerimento che la vittoria fosse in realtà una priorità. Il guadagno di denaro sembra essere modus operandi.

Tutto questo arriva alla fine dell’inverno, quando Ricketts ha già fatto sottotitoli per i suoi commenti sull’incapacità dei cuccioli di tenere il passo con le migliori liste di sport di stipendio quando ha detto 670 a Chicago al mattino che “è davvero Difficile da competere “con i Dodgers. In questa intervista di gennaio, ha detto che i fan “pensano che abbiamo tutti questi dollari che Dodgers o Mets hanno o Yankees, e lo lasciamo. Il che non è affatto vero. Cosa succede che cerchiamo di rompere ogni anno, e questo è tutto. “

Ma in realtà non si confronta con i numeri disponibili di Sportico Valutazione del team MLB. Il valore del franchise di Cubs, valutato da Sportico, è stato di $ 5,3 miliardi dalla scorsa stagione. Questo è il quarto più alto nella Major League Baseball e più di tre volte più grande dei birrifici combinati ($ 1,6 miliardi), Reds ($ 1,5 miliardi) e pirati ($ 1,4 miliardi). I ricavi di Cubs generati la scorsa stagione, stimati da Sportico, sono stati di $ 502 milioni, il quarto più alto di Majory, Yankees, Dodgers e Red Sox.

Con il sorteggio di Wrigley Field, la capacità di generare entrate per teflon, soprattutto rispetto ad altre squadre che non hanno trascorso molto questo inverno. La situazione dei raggi è fragile; È davvero difficile per i fan arrivare all’Az Marlins Park; E anche i fan dei Cardinali hanno rilasciato il loro parco negli ultimi anni a causa della debole squadra della squadra. Ma anche negli anni peggiori, i pulcini sono disegnati. È un vantaggio di giocare sul terzo mercato più grande della nazione.

Tuttavia, il libro paga dei cuccioli sarà significativamente inferiore rispetto allo scorso anno. I pulcini stanno spendendo $ 186 milioni per lo stipendio dei giocatori, o quasi $ 30 milioni in meno rispetto allo scorso anno.

Certamente, i pulcini scambiati per un giocatore stellare-destra nel campo di Kyle Tucker da Astros-SNAD per un anno perché Tucker sarà libero nel front office, ma il front office in autunno ha dovuto spostare Cody Bellinger e il suo stipendio di $ 27,5 milioni per Fallo accadere. Tucker guadagna $ 16,5 milioni.

I pulcini furono scambiati con Ryan pressamente dopo che Astros accettò di pagare parte del suo stipendio. Colin Rea è stato firmato per $ 5 milioni. E i pulcini sono stati firmati da Matthew Boyd per un accordo di due anni $ 29 milioni.

I raggi hanno devastato le tempeste? In due anni, sono atterrati in un posto breve Ha-seong Kim per $ 29 milioni e hanno firmato un catcher Danny Jansen con un accordo di un anno di $ 8,5 milioni. Con questi due trattati di Tampa Bay, ha speso di più in un’agenzia libera rispetto ai giovani.

Sì, il salario Total Cubs si trova attualmente poco più di $ 185 milioni rispetto a $ 72 milioni sui loro raggi, ma in una grande offseason per il franchising, Chicago ha deciso di spendere le sue controparti in un piccolo mercato. E sì, i pulcini hanno una ragione di speranza nel 2025, ma probabilmente non abbastanza talenti stellari per alzarsi con la migliore lega.

La difesa è un’eccellente Dansby Swanson e Nico Hoerner sono eccezionali nel mezzo ed esterno Ian Happ, Pete Crow-Armstrong e Tucker è probabilmente il migliore in Majory. La firma di Bregman darebbe ai pulcini per bloccare ulteriormente il difensore, un altro candidato per i guanti d’oro che si nutre di uno stile chiaro. Dodgers potrebbe avere l’offesa più prolifica; I Phillies hanno un folto gruppo di veterani; Ronald Acuna Jr. e Spencer Sterider ritorna per Braves; Mets ha aggiunto Juan Soto-ma con un terzo base di base potrebbe essere la migliore prevenzione della squadra nel baseball, che è spesso ben proiettata nel post-stagione. E Bregman avrebbe migliorato il crimine che era così incoerente l’anno scorso.

Invece, i pulcini finanziariamente potenti hanno deciso di basarsi efficacemente sulle offerte di Bregman, contenuti che cadono da qualche parte nella gamma di 12th a 14th Tra le 30 squadre nella loro dimensione del libro paga e avere un elenco che sembra inimmaginabile prendere il controllo delle squadre che erano disposte a spendere.

Ricketts può aspettarsi correttamente i migliori sforzi dai loro giocatori. Ma sfortunatamente non è tornato. I giocatori di Cubs – Fan Cubs – meritano di meglio.