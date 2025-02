MLB 2025: Perché i Mets credono che le loro brocche iniziali possano consegnare

Port st. Le sessioni di allenamento dal vivo di Lucie, in Florida, in Florida, sono di solito dimenticate, ma quella che ha avuto luogo sul campo principale nel giorno di Clover Park dopo il giorno di San Valentino era diverso per i Mets di New York.

Kodai Senga, il presunto asso un anno fa, ha affrontato quattro battitori. Ha lanciato 16 corsi, toccato 96 km / ha / ha non sembrava essere in pericolo dall’infortunio alla spalla, che durante la stagione regolare del 2024 detiene per tutti tranne 5⅓ turni. Quindi ha riso con il catcher Luis Torrens e l’allenatore Jeremy Hefner.

“Ho visto un sorriso sul viso”, ha detto il manager di Mets Carlos Mendoza. “Questo è un buon segno.”

Due giorni dopo, il 17 febbraio, è arrivato un brutto segno: Frankie Montas, una delle squadre non semizzanti per la rotazione iniziale, è stata chiusa a otto settimane con tensione lat. Quindi, lunedì, Mendoza ha affermato che Sean Manaea di sinistra è stata chiusa per diverse settimane a causa della tensione obliqua destra e probabilmente inizierà la stagione nella lista dei feriti.

Improvvisamente, la rotazione dei Mets ha ancora di più ancora di più con l’incertezza che entra nell’allenamento primaverile per il secondo anno consecutivo.

La scorsa primavera, c’era una certa cosa da fare in primavera, che proveniva dall’eccezionale debuttante dell’anno. Invece, è stato chiuso da un infortunio alla spalla prima di apparire nella Lega di pompelmo e solo una partita è iniziata a luglio.

Mets prosperò senza di lui, con una rotazione piena di nuovi arrivati ​​e completò la campagna vincitrice di 89 con un viaggio limitato al campionato della National League. Ma mentre cercano di migliorare questo obiettivo dopo il mostro offseason, le domande sulla rotazione abbondano.

Senga può rimanere in salute? Quando tornerà Montas? Manaea con il suo fallimento di allenamento primaverile continuerà a continuare dove è finito nel mezzo dopo il cambio di consegna, il che ha portato i risultati d’élite? Clay Holmes, esclusivamente un illuminazione nelle ultime sei stagioni, tornerà con successo alle partite di partenza? L’anno di carriera di David Peterson è stato pubblicato 2.90 ERA a 21 partenze – Aberration?

“Dirò che mi sento molto meglio per la nostra profondità di lancio iniziale che è seduta qui oggi rispetto a un anno fa”, ha detto il presidente Mets of Baseball Operations David Stearns prima che Montas abbia subito lesioni durante il primo bullpen a Tábor. “Abbiamo reso una priorità della nostra offseason. Abbiamo portato un numero di giocatori a tutti i livelli di agenzia libera”.

Tutti i livelli tranne uno: brocche iniziali comprovate a livello di ACE.

I Mets offseason ricorderanno gli investimenti di Bookukend in All-Stars per fare le loro formazioni: Juan Soto all’inizio di dicembre e Pete Alonso una settimana prima che le brocche e i catchers riferiscano per il campo. Per la seconda bassa stagione sotto Stearns, tuttavia, avevano buchi per riempire la rotazione e non ottenere nessuno degli antipasti premium disponibili.

Un anno dopo la sua offerta a lungo termine su Yoshinob Yamamoto, i Mets non hanno cercato in modo aggressivo i tre migliori antipasti disponibili in agenzia libera: Max Fried, Blake Snell e Corbin Burnes. (Fried ha rafforzato la già forte potenza rotante in tutta la città e ha firmato con New York Yankees con un accordo di otto anni $ 218 milioni.)

Invece, hanno effettuato investimenti a breve termine con un rischio basso a basso rischio con enfasi sulla profondità. Hanno firmato Manaea per un contratto di tre anni per $ 75 milioni. Hanno firmato Holmes, doppio All-Star più vicino, $ 38 milioni per un accordo di tre anni per diventare un antipasto. Hanno aggiunto Montas, un lasso di destra con un infortunio che era 4,84 registrato nel 2024, $ 34 milioni per un accordo di due anni. Hanno firmato il Griffin Canning, l’ex migliore prospettiva, un accordo di un anno di $ 4,25 milioni dopo che il cuore destro si è fermato sull’era 5.19 e ha ceduto 31 corse in casa la scorsa stagione, il secondo nel baseball, l’ultimo posto di Los Angeles Angels.

Le aggiunte si uniscono a Seng, Peterson, Paul Blackburn e Tylor Megill per integrare le possibilità di una rotazione di sei membri che Mets ha pianificato di schierarsi in gran parte per incontrare Seng.

“Penso che il nostro lancio sorprenderà le persone, anche se si parla molto dell’inizio del parco giochi”, ha dichiarato il proprietario di Mets Steve Cohen. “E un’altra cosa è che siamo flessibili. Se dobbiamo apportare modifiche o migliorare la squadra durante l’anno, hai visto cosa abbiamo fatto nel ’24 e lo faremo di nuovo nel ’25

Per tutti i fuochi d’artificio offensivi e le vibrazioni consentite dalle smorfie prodotte dagli OMG Mets 2024, è stata la base per il loro successo per ottenere il valore della rotazione iniziale. Luis Severino, firmato su un accordo di un anno di $ 13 milioni, ha registrato oltre 31 partenze lo scorso anno dopo la pubblicazione di ERA 6.65 ERA un anno fa. Jose Quintan ha registrato $ 3,75 in 31 inizi nella sua stagione 35 anni con uno stipendio di $ 13 milioni. Manaea nel suo 21 ° lancio ha lasciato cadere lo slot del braccio e davanti al gioco -off si è fermato all’era a 3.09 nei suoi ultimi 12 viaggi.

“Vogliamo essere una squadra che può migliorare i giocatori”, ha detto Cohen. “E penso che possiamo farlo in termini di lancio.”

Hefner ha indicato il salto Severino da 89⅓ turni lo scorso anno 2023 a 182 turni come prova che, con l’etica del lavoro richiesta, è possibile un aumento significativo del carico di lavoro.

“Sento che il nostro personale esecutivo stia facendo un buon lavoro mentre guarda i ragazzi e non solo mettendo le redini su di loro”, ha detto Hefner. “Sono molto simili:” Andiamo. Spingiamo. Fino a che punto possiamo portarli? “Finché si riprendono e sono onesti con noi e rimangono in cima ai loro programmi, siamo pieni di sicuri che si possa fare un grande salto in turni.”

A Holmes, i Mets cercheranno di intensificare un’escalation più estrema.

Ex Yankees più vicini a un totale di 337⅓ turni, inclusi 63 turni di ciascuna delle ultime due stagioni, durante la sua carriera di sette anni. Non ha iniziato il gioco da settembre 2018. Per entrare in linea – Up due o tre volte, Holmes ha detto che stava pianificando di integrare un cambiamento – un parco giochi con il quale ha iniziato a giocare a Bullpens la scorsa stagione – per la prima volta e Usa la sua palla veloce da quattro cuciture più spesso per ricostituire il suo platino (il suo miglior parco giochi). L’obiettivo è quello di costruire fino a 90 campi da gioco entro il giorno di apertura.

“Direi che sta diventando un po ‘diverso”, ha detto Holmes la scorsa settimana. “Ho lanciato tre turni il giorno successivo. Probabilmente è stata la prima volta che l’ho fatto in un momento.”

I rilievi hanno fatto un salto con successo all’antipasto. La Hall of Famer John Smoltz è stata perfettamente trasformata dall’antipasto a più vicino al antipasto. Per i Mets, un club con aspirazioni delle World Series, è un rischio che hanno deciso di valere la pena.

Naturalmente, a questo rischio, non dipenderà dal fatto che non possano mantenere sane le loro brocche iniziali – e inizia con Seng e Manaea, il che mette spera alla fine in cima alla rotazione, che le riporterà a ottobre.