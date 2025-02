MLB Fires Arbitro Pat Hoberg per conti di scommesse condivisi

Dopo un lungo processo di appello, lunedì la Major League Baseball ha licenziato il giudice Pat Hoberg per la “condivisione” dei libri sportivi legali con un amico che ha scommesso sul baseball e deliberatamente lubrificando la chiave per indagare sul suo comportamento.

MLB ha affermato che Hoberg “ha negato in modo inappropriato le scommesse di baseball direttamente o indirettamente:” Il commissario Rob Manfred, che non vi sono “prove” che Hoberg scommetta direttamente sui giochi o manipolasse i risultati di qualsiasi gioco in alcun modo.

Nella sua dichiarazione, MLB ha dichiarato di aver licenziato Hoberg per “non riuscire a” seguire l’integrità del gioco “e che” avrebbe dovuto sapere “che il suo amico – giocatore di poker professionista – scommette su una palla da baseball da un account condiviso.

Hoberg, 38 anni, era ampiamente considerato il miglior arbitro in MLB. Può richiedere il rinnovo prima dell’inizio dell’allenamento primaverile nel 2026.

“Mi assumo la piena responsabilità per gli errori del giudizio elencati nella dichiarazione di oggi (MLB)”, ha dichiarato Hoberg in una dichiarazione attraverso la Major League Baseball Umpires Association (MLBUA). “Questi errori saranno sempre una fonte di vergogna e imbarazzo.

“Gli arbitri di baseball della Major League sono tenuti ad un alto livello di comportamento personale e il mio comportamento non ha raggiunto questo standard. Non ho mai fornito e non avrei mai fornito informazioni da scommettere sul baseball.

Nella sua edizione di MLB, ha descritto le sue scoperte dalle sue indagini e fatti neutrali, comprese le informazioni da testimoni e la revisione dei registri elettronici.

• Hoberg ha incontrato il suo ragazzo, che è stato identificato come “individuale e” nel 2014 al torneo di poker. Golf, hanno viaggiato e guardato sport in TV. Un amico era un ospite notturno frequente a casa di Hoberg in Iowa.

• Nel 2019, quando Iowa è diventato scommessa sportiva legale, l’amico di Hoberg ha aperto un account di scommesse online legale con un libro sportivo e poi un secondo account legale con un altro libro sportivo. Le scommesse su questi account erano possibili solo da dispositivi elettronici situati fisicamente in Iowa. Hoberg ha chiesto al suo ragazzo di mettere le scommesse sportive di Nebasball con i conti per farlo. Successivamente, un amico ha dato il nome utente e la password di Hoberg sui suoi account in modo che Hoberg potesse scommettere direttamente accedendo ai conti usando i dispositivi di Hoberg quando il suo amico non era in Iowa e quindi non era in grado di scommettere per Hoberg.

• Le richieste di Hoberg per il suo amico di essere scommesse sono state comunicate tramite il telegramma del messaggio per l’invio di messaggi. L’applicazione è stata anche utilizzata per mantenere un protocollo separato di scommesse dirette e indirette di Hoberg situate attraverso i conti degli amici. Ledger ha visto le quantità del denaro che Hoberg ha vinto e perso, così come l’equilibrio che hoberg doveva o doveva quando ha vinto. Hoberg e il suo amico avrebbero creato eccellenti debiti in contanti quando si vedevano personalmente.

• Dopo essere stato contattato dagli investigatori della MLB, un amico di Hoberg ha cancellato entrambe le sue fibre di telegramma. Hoberg ha anche cancellato il suo telegramma. Hoberg ha affermato durante l’indagine e il processo di licenziamento di non avere idea di essere stato indagato per le scommesse sul baseball perché non sapeva delle scommesse sul baseball del suo amico. Hoberg ha detto di aver cancellato la notizia semplicemente perché era imbarazzato e il volume delle sue attività legali non di baseball. Le azioni di Hoberg sulla cancellazione dei messaggi hanno causato irreversibile questi messaggi perché gli sforzi successivi di MLB e Hoberg non sono riusciti a ripristinare questi messaggi.

• Su 141 scommesse sul baseball situate dai resoconti del loro amico, otto scommesse sono state coinvolte in cinque partite che Hoberg è stato accarezzato o responsabile delle recensioni. Non c’erano prove che Hoberg avrebbe preso provvedimenti per manipolare i giochi. Un’analisi dettagliata non ha rivelato alcuna formula per indicare che le chiamate di Hoberg sono state influenzate dalle scommesse fatte dal suo amico.

• L’indagine ha scoperto che sebbene le scommesse sul baseball fossero redditizie, i dati non hanno supportato il fatto che le scommesse del suo amico fossero associate alla correzione del gioco o di altri sforzi per manipolare qualsiasi parte di qualsiasi gioco o eventi di baseball. Anche l’attività delle scommesse sul baseball non si è concentrata su alcun club, lanciatore o arbitro specifici, e non vi era alcuna correlazione evidente tra il successo della scommessa e le dimensioni della scommessa. Otto scommesse sui giochi che Hoberg ha funzionato allo stesso modo non ha rivelato alcuna formula ovvia.

MLB ha avviato un’indagine di Hoberg nel febbraio 2024 dopo che l’arbitro a lungo termine ha aperto un account con un operatore autorizzato di scommesse sportive a suo nome. L’operatore ha scoperto che il dispositivo elettronico personale Hoberg era anche associato al resoconto legale delle scommesse sportive legali dell’individuo che scommettono sul baseball.

Hoberg è stato successivamente rimosso dall’allenamento primaverile e reso inattivo per la stagione 2024 fino al completamento dell’indagine.

Il 24 maggio 2024, il vicepresidente senior MLB per le operazioni sul campo, Michael Hill ha determinato il “comportamento e il giudizio estremamente scarso” di Hoberg, ha creato una situazione in cui non poteva essere “credibile” per mantenere l’integrità del gioco.

Hoberg è stato rilasciato il 31 maggio, ma ha fatto appello contro il processo, il che ha portato alla decisione di lunedì.

“Un’ampia indagine non ha rivelato alcuna prova del fatto che il signor Hoberg avesse piazzato direttamente le scommesse sul baseball o che lui o chiunque altro abbia manipolato le partite in alcun modo”, ha detto Manfred lunedì alla lega. “Tuttavia, il suo giudizio estremamente cattivo sulla condivisione di account di scommesse con un giocatore di poker professionista aveva un motivo per credere che scommette sul baseball e che effettivamente scommettono sul baseball da account condivisi in combinazione con la sua cancellazione di messaggi, crea un aspetto minimo di inappropriazione che garantisce La deposizione delle discipline più gravi.

“Pertanto, esiste solo un motivo per seguire il signor Hoberg per non aver rispettato gli elevati standard di comportamento personale e mantenendo l’integrità della partita di baseball.”

Hoberg è noto soprattutto per le sue prestazioni perfette nel gioco 2 della World Series 2022 quando l’arbitro era un piatto e chiamato tutti i 129 occhiali e colpi correttamente.

Nella sua dichiarazione di lunedì, Hoberg si è scusato e ha detto di aver commesso “apprendimento da (errori) e di essere una versione migliore di se stesso che si fa avanti”.

Hoberg ha lanciato per la prima volta le partite della lega principale nel 2014 e nel 2017 è diventato un arbitro completo. Ogni anno dal 2018 al 2022, Postason ha preso i giochi ed è stato assegnato ai giochi in piscina nel World Baseball Classic 2023.

“Ringraziamo il commissario Manfred per la sua attenta considerazione del ricorso di Pat Hoberg”, ha detto Mlbua nella sua stessa dichiarazione. “Come arbitri di baseball della lega principale, abbiamo creduto alla nostra vita professionale di aderire alle regole e all’integrità del gioco. Se il nostro sindacato credesse che l’arbitro scommettesse sul baseball, non lo avremmo mai difeso. Ma come spiega la dichiarazione della lega di oggi, spiega, ma spiega la dichiarazione di oggi della lega, il fatto neutrale non ha scoperto che Pat avesse messo sul baseball.