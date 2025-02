O jardineiro do agente livre Harrison Bader está assinando um contrato de único ano com os gêmeos de Minnesota, Informa o New York Post. O contrato inclui uma opção mútua para 2026. Relatórios de esportes O contrato tem um valor de US $ 6,25 milhões garantido com outros US $ 2 disponíveis em títulos. Os gêmeos ainda não anunciaram a empresa.

Bader, 30, vem de uma temporada em que ele atingiu .236/.284/.373 (86 Paho+) com 19 duplas, 12 jogadores, 51 intervalos, 57 corridas, 17 bases roubadas e 1,0 guerra com o Mets. Ele passou as primeiras cinco temporadas e meia de sua carreira no Cardinals, mas foi alterado para o Yankees em 2022 e também passou um tempo com os Reds desde então.

Bader ainda é um jardineiro central, mas pode ser usado nos cantos, se necessário. Ele tem poder que aparece de tempos em tempos, embora ele não tenha sido um batedor superior à média desde 2021. Essa é a temporada que ganhou sua luva de ouro. Classificamos Bader como o 39º melhor agente livre disponível nesta baixa temporada. Aqui está o nosso artigo:

Além de ser um dos melhores jardineiros defensivos dos esportes, Bader é capaz de Bashealer que conseguiu 54 de suas últimas 68 tentativas. Infelizmente, isso é sobre o escopo do seu jogo. Bader, embora não esteja longe de publicar marcas ofensivas acima da média três vezes em quatro anos, não oferece muito no prato; Ele não caminha e não pode atingir, e na última temporada ele ficou propenso a bater na bola do chão depois da bola da terra para o lado esquerdo. Ele ainda começou mais de 100 vezes para um participante do LCS, mas nesta fase de sua carreira é alguém que você pode tolerar até que possa atualizar.

Um jardineiro de apoio à qualidade central é uma necessidade para os gêmeos. Byron Buxton visita a lista de feridos a cada temporada e recebe uma boa quantidade de começos de DH todos os anos. Começou 87 jogos no Central Garden na última temporada, o que é pouco mais da metade da temporada e o total mais alto desde 2017. Bader dá aos gêmeos uma profundidade do campo central de qualidade por trás de Buxton.

Além disso, Bader tem uma história de arremessadores de arremesso à esquerda, algo que ajudará os gêmeos. Os jardineiros do Trevor Lark e Matt Wallner Corner são deixados -que se beneficiariam de um parceiro de pelotão. Manuel Margot desempenhou o papel de jardineiro da reserva de bateria correta no ano passado. Agora o trabalho irá para Bader.

Os gêmeos foram 82-80 e a pós-temporada foi perdida em 2024.