MLB Free Agent Tracker: Blue Jays Land Max Scerzer, Real Add Carlos Estévez para obter ajuda de Bullpen

O treinamento de primavera está a apenas algumas semanas, mas ainda há muito Mlb Baixo negócio sazonal para abordar. Um punhado de atores notáveis ​​permanece no mercado de agentes livres, incluindo Alex Bregman e Pete Alonso. O arremessador japonês Roki Sasaki concordou em um novo acordo em 17 de janeiro, aterrissando com Dodgers Para se associar aos companheiros de equipe do CMB, Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto. Os Dodgers assinaram o socorrista Tanner Scott no mesmo fim de semana. Os Blue Jays finalmente fizeram um respingo esperado quando contrataram Anthony Santander com um contrato de cinco anos.

Juan Soto, o melhor agente livre do mercado, assinou um contrato recorde de US $ 765 milhões com o Mets em dezembro. Os lançadores de Corbin Burnes (Diamondbacks), Blake Snell (Dodgers) e Max Fried (Yankees), que foram classificados entre as cinco listas principais de agentes livres, também assinados antes do novo ano.

Alguns movimentos aconteceram em janeiro, incluindo Justin Verlander na direção dos Giants e Ha-Seong Kim para os Raios, mas o mercado tem sido relativamente lento desde que Alonso e Bregman permanecem sem novos contratos.

Você pode ver Nossas 50 melhores classificações de agentes livresEles incluem críticas em cada jogador. A CBS Sports rastreará onde eles pousarão abaixo.

2024-25 Tracker de agentes sem mlb