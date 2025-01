MLB Free Agent Tracker: Michael Lorenzen retorna ao Royals, Orioles adiciona Charlie Morton à rotação

Ele Ligas Principais A baixa temporada chegou e o fogão quente esquentou em dezembro. O sorteio de agência gratuita de Juan Soto terminou em 8 de dezembro, quando o rebatedor concordou com um contrato recorde de 15 anos no valor de US$ 765 milhões com o Mets. Os efeitos em cascata do acordo Soto serão sentidos durante todo o inverno. Os Yankees se voltaram depois de perder sua estrela contratando o titular Max Fried e primeira base Paul Goldschmidt em agência gratuita e fazer movimentos notáveis ​​no mercado comercial.

O melhor arremessador do mercado, Corbin Burnes, concordou com um Contrato de seis anos no valor de US$ 210 milhões com os Diamondbacks.uma grande jogada para os vencedores da flâmula da Liga Nacional de 2023, depois de não terem conseguido sequer chegar aos playoffs em 2024.

Christian Walker concordou com os termos dos Astros em 20 de dezembro, uma semana depois de Houston negociar Kyle Tucker com os Cubs. A assinatura de Walker, juntamente com a aquisição de Isaac Parades no acordo Tucker, provavelmente sinaliza o fim da era Alex Bregman em Houston. Bregman é um dos melhores jogadores restantes no mercado de agentes livres e mais de 50 principais agentes livres permanecem sem contrato.

Teoscar Hernández (Dodgers), Gleyber Torres (Tigers), Walker Buehler (Red Sox), Sean Manaea (Mets), Blake Snell (Dodgers), Willy Adames (Giants), Nathan Eovaldi (Rangers) e Charlie Morton (Orioles) estão entre os outros grandes nomes assinando acordos de agência gratuita neste inverno.

Você pode consultar nossa classificação dos 50 melhores agentes livresque incluem análises de cada jogador. A CBS Sports acompanhará onde eles pousarão em seguida.

Rastreador de Agente Livre da MLB 2024-25