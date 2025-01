MLB International Free Agency: Melhores jogadores não-Roki Sasaki, pools de bônus e muito mais enquanto o Mets consegue um prospecto de US$ 5 milhões na IFA

Quarta-feira marca a abertura do período de contratações internacionais da MLB em 2025, uma das duas maneiras pelas quais os times da Liga Principal adquirem talentos amadores a cada ano. O draft anual de julho abrange jogadores nascidos nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico. Jogadores de todo o mundo entram na agência gratuita internacional.

Aproximadamente 30% dos jogadores atuais da MLB foram originalmente contratados como agentes livres internacionais. Esse grupo inclui megastars como Ronald Acuña Jr., Shohei Ohtani, José Ramírez e Juan Soto. Concorrentes perenes como os Dodgers e os Yankees, times que normalmente escolhem no final do draft, usam a agência internacional gratuita para adicionar clientes em potencial de alto nível ao seu sistema agrícola.

Os futuros All-Stars serão assinados durante a janela internacional de agência gratuita. Talvez até um futuro vencedor de Cy Young ou MVP. Caramba, alguém que assinar na quarta-feira pode um dia acabar em Cooperstown. Aqui está tudo o que você precisa saber antes do início do período de assinaturas internacionais de 2025.

Formatar

A agência gratuita internacional ainda é uma agência gratuita porque a MLB e a Associação de Jogadores da MLB não concordaram com um projeto internacional durante as negociações coletivas em 2022. A MLB tem pressionado por um projeto internacional há anos (décadas, na verdade), mas o sindicato tem enfrentado resistência porque isso privaria os jogadores da liberdade de escolher seu time, sem falar que limitaria seu potencial de ganhos. O atual sistema internacional de agência livre permanecerá em vigor pelo menos até 2026, quando o acordo coletivo de trabalho expirar.

O período de assinatura internacional costumava ir de 2 de julho a 25 de junho, mas o início do período de assinatura 2020-21 foi adiado para 15 de janeiro devido à pandemia, e essa mudança foi posteriormente tornada permanente. O período de assinatura está agora claramente limitado a um único ano civil e vai de 15 de janeiro a 15 de dezembro. Para serem elegíveis para assinar, os jogadores devem ter pelo menos 16 anos e completar 17 anos até 1º de setembro do ano seguinte. Os novos jogadores elegíveis deste ano nasceram entre 1º de setembro de 2007 e 31 de agosto de 2008.

grupos de bônus

Os pools de bônus internacionais, o dinheiro que as equipes podem gastar nos jogadores, estão vinculados à receita e ao tamanho do mercado. De modo geral, as equipes de pequeno mercado recebem os maiores conjuntos de bônus e as equipes de grande mercado recebem os menores. Existem penalidades no conjunto de bônus para a contratação de agentes livres da liga principal que recusaram a oferta de qualificação, e as equipes podem negociar por 60% adicionais de seu conjunto de bônus original. Os fundos de bônus têm um limite estrito. Você não pode gastar mais do que o que lhe foi alocado.

Aqui estão os fundos de bônus para o período de assinatura internacional de 2025 (via Imprensa Associada):

US$ 7.555.500: Atletismo, Cervejeiros, Marinheiros, Marlins, Raias, Vermelhos, Tigres, Gêmeos

Atletismo, Cervejeiros, Marinheiros, Marlins, Raias, Vermelhos, Tigres, Gêmeos US$ 6.908.600: Diamondbacks, Guardiões, Orioles, Piratas, Montanhas Rochosas, Royals

Diamondbacks, Guardiões, Orioles, Piratas, Montanhas Rochosas, Royals US$ 6.261.600: Anjos, Blue Jays, Braves, Cubs, Mets, Nationals, Padres, Phillies, Rangers, Red Sox, White Sox, Yankees

Anjos, Blue Jays, Braves, Cubs, Mets, Nationals, Padres, Phillies, Rangers, Red Sox, White Sox, Yankees US$ 5.646.200: Astros, Cardeais

Astros, Cardeais US$ 5.146.200: Dodgers, gigantes

Os Astros (Josh Hader) e os Cardinals (Sonny Gray) perderam US$ 500.000 em dinheiro de bônus internacionais por contratar um agente livre qualificado durante a entressafra de 2023-24. Os Giants receberam penalidades iguais de US$ 500.000 para Matt Chapman e Blake Snell. Os Dodgers perderam US$ 1 milhão em dinheiro comum para Ohtani devido ao seu status fiscal de equilíbrio competitivo.

Bônus de US$ 10.000 ou menos não contam para o conjunto de bônus. Os jogadores que recebem bônus tão pequenos geralmente não são grandes perspectivas, embora de vez em quando alguém consiga chegar às grandes ligas. Houston contratou Cristian Javier e Framber Valdez com bônus de US$ 10.000 como amadores, por exemplo. Os Tigres contrataram Eugenio Suárez por US$ 10.000 naquela época.

Jogadores internacionais com menos de 25 anos só podem assinar contratos de ligas menores. As equipes não podem atrair esses jogadores oferecendo-se para incluí-los no elenco de 40 jogadores. Por ter sido dispensado aos 25 anos, Yoshinobu Yamamoto não estava sujeito a bônus internacionais na última offseason e estava livre para assinar seu contrato recorde de US$ 325 milhões.

A situação de Sasaki

O astro destro japonês Roki Sasaki foi contratado pelos fuzileiros navais de Chiba Lotte em dezembro e, por ter apenas 23 anos, está sob a égide da agência gratuita amadora internacional. Ele não pode assinar contrato com Yamamoto. Sasaki poderá assinar a partir de 15 de janeiro e sua janela de 45 dias se encerrará em 23 de janeiro, dependendo de quando for lançada. Isso significa que você tem oito dias para escolher um time e, graças aos bônus, o campo de jogo financeiro é basicamente nivelado. As equipes não podem continuar adicionando dólares à sua oferta até que Sasaki diga sim.

“Como a diferença nos valores dos bônus é tão insignificante, meu conselho para ele é não tomar decisões com base nisso”, disse o agente de Sasaki, Joel Wolfe. disse nas reuniões de inverno no mês passado. “O arco de longo prazo da sua carreira é onde você vai ganhar dinheiro, então provavelmente não é sensato tomar uma decisão de curto prazo nesse aspecto. Leve todos os fatores em consideração.”

Por que Sasaki está vindo agora em vez de esperar dois anos até completar 25 anos e poder assinar um contrato de qualquer tamanho? Isso me surpreende. Não tenho certeza se alguém além de Sasaki e pessoas próximas a ele sabem a resposta para isso. Nosso RJ Anderson classificou Sasaki como o sétimo melhor agente livre disponível nesta entressafra. Aqui está o artigo:

Sasaki é o arremessador mais talentoso que ainda não está em uma organização da MLB. Ele está no radar do mundo desde que lançou um jogo perfeito de 19 rebatidas aos 20 anos de idade em 2022. Ele combina velocidade de elite com um splitter/forkball devastador de swing e miss. Sasaki enfrentou uma série de lesões, limitando-o a 33 partidas combinadas nas últimas duas temporadas. Seu potencial de ganhos é completamente suprimido devido à sua classificação de agente livre amador. No entanto, um Sasaki totalmente atualizado tem a chance de ser um titular de impacto imediato nas majors.

Como já foi relatado reduziu seus pretendentes a três favoritos com o prazo se aproximando: os Dodgers, os Padres e os Blue Jays.

Vale ressaltar que a equipe que contratar Sasaki terá que pagar uma taxa de postagem aos Fuzileiros Navais. No entanto, é mínimo, apenas 25% do seu bônus de assinatura. Isso pode significar US$ 2 milhões adicionais. Os Dodgers tiveram que pagar aos Orix Buffaloes uma taxa de postagem superior a US$ 50 milhões por Yamamoto. Escusado será dizer que Chiba Lotte não está feliz com a vinda de Sasaki agora. A taxa de publicação será uma ninharia relativa.

É possível que uma equipe ofereça a Sasaki todo o seu conjunto de bônus, incluindo os 60% adicionais pelos quais eles podem negociar, caso em que teriam que renegar qualquer acordo já em vigor. As equipes desistem de acordos o tempo todo por diversos motivos, mas uma equipe desistindo de toda a sua classe de signatários internacionais seria algo sem precedentes. A contratação de Sasaki pode criar uma situação complicada para os agentes livres internacionais no final deste mês.

Melhores perspectivas

Sasaki é a perspectiva número um do consenso neste período de contratação internacional, embora seja um caso especial como jogador com vários anos de experiência no mais alto nível do Japão. Tradicionalmente, a agência gratuita internacional concentra-se em jogadores nascidos na República Dominicana, Venezuela e outros países latino-americanos. Aqui estão algumas das perspectivas internacionais notáveis ​​deste ano fora de Sasaki.

SS Josuar De Jesús González, República Dominicana: O shortstop de 17 anos já está recebendo compensação de Francisco Lindor. Gonzalez tem o “pacote geral para ser a joia da classe 25” graças à sua “maior velocidade de bastão com sensação de cano avançada” e ferramentas defensivas de ponta. por MLB.com. Os Giants o contrataram por US$ 3 milhões.

RHP Kelvin DeFrank, República Dominicana: Além de Sasaki, há uma pequena turma internacional de arremessadores este ano. DeFrank é o melhor em armas latino-americanas graças a uma bola rápida de alta qualidade e uma mudança de qualidade que “obtém uma excelente separação de seu aquecedor”. de acordo com MLB.com.

SS Elián Peña, República Dominicana: Pena, 17 anos, oferece grande velocidade de taco e disciplina precoce no lado esquerdo da base. MLB.com diz Os escoteiros acreditam que ele “tem um potencial legítimo de impacto de cinco ferramentas em todos os níveis”. O Mets o contratou por US$ 5 milhões.

DE Cris Rodríguez, República Dominicana: O melhor rebatedor poderoso da classe internacional de 2025, MLB.com alerta que Rodríguez, 16 anos, vem com “preocupações com o balanço e a falha que terá que resolver (enquanto sobe a escada)”. Os Tigers o contrataram por US$ 3,2 milhões.

SS/OF Andrew Salas, Venezuela: Salas, 16, é o irmão mais novo do apanhador dos Padres, Ethan Salas, e do infielder dos Twins, José Salas, dois candidatos elogiados. Este Salas “muitas vezes evita o poder em favor de ser um rebatedor de taco com bola com alto OBP de ambos os lados da base”, de acordo com MLB.com. Os Marlins o contrataram por US$ 3,7 milhões.