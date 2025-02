MLB Spring Training 2025: piano, evidenziazione, aggiornamento

Il calendario è cambiato a febbraio, il che significa … Il baseball è tornato!

L’allenamento primaverile è finalmente qui (anche se l’agente con il grande nome Alex Bregman rimane senza segno) e le squadre MLB inizieranno a riferire ai loro campi in Arizona e Florida, non appena domenica, con brocche e Chicago Cubs prima e Los Angeles Dodgers Jugs e catcher poco dopo.

Entrambi dovranno affrontare entrambi nella prima partita di allenamento primaverile, Cactus League 20. .

Quindi, 18 e 19 marzo, Cubs e Dodgers giocheranno a Tokyo una serie di giochi molto attesa che lancerà una stagione regolare del 2025. La compensazione stellare presenterà cinque stelle giapponesi, l’era a tre-shohei, Yoshinobu Yamamoto e Shota Imanaga insieme In The Tokyo Dome per Samurai Giappone nei primi giochi 2023 World Baseball Classic. L’era e Yamamoto si uniranno all’anno di Sasaki – che ha fatto oscillare il mondo del baseball quando ha deciso di firmare con Dodgers a gennaio – per Los Angeles, mentre Chicago ha Imanaga e Seiya Suzuki (che hanno perso il WBC per un infortunio).

Il giorno di apertura di quest’anno – giovedì 27 marzo – presenterà 28 club che giocano in 14 partite, tra cui cinque serie di partite interleague e quattro divisioni. (I raggi – che giocheranno la stagione 2025 nel campo di allenamento di primavera Yankees a Tampa dopo la loro casa, Tropicana Field, è stato danneggiato in uragano – e il Colorado Rockies giocherà la prima partita il giorno successivo.)

Abbiamo tutto ciò che devi sapere per mettersi al passo con la bassa stagione della tua squadra ed essere pronti per il giorno di inizio non appena inizia l’allenamento primaverile.

Dati chiave da sapere

9 febbraio: Messaggio su brocche/catturare i cuccioli al campo

11 febbraio: Il lanciatore/catchers di Dodgers e Rays ‘Rapporto al campo

12-13 febbraio: Segnala tutte le altre squadre/catcher

14 febbraio: Il primo allenamento di Cubs pieno di squadra

15 febbraio: Il primo allenamento di Dodgers pieno di squadra

16.-18. Febbraio: Primo allenamento di tutte le altre squadre

20 febbraio: Primi giochi di allenamento primaverile

13 marzo: Inizia dei giochi di fuga di primavera

18.-19. Marzo: Tokyo

27 marzo: Giorno di apertura