MLB Spring Training: 6 jogadores para ver, de Roki Sasaki a Mike Trout

O treinamento de primavera é a hora de os jogadores aumentarem até o início da temporada da MLB, e é hora de nós vermos um equilíbrio do Panorama da MLB. Para esse fim, alguns jogadores fazem personagens de treinamento de primavera mais interessantes do que outros, porque são novos na cena, retornam de uma lesão ou são projetados que explodem em 2025.

Com isso em mente, aqui há seis jogadores que estou particularmente empolgado em ver nesta primavera.

James Wood, de, Washington Nationals

Os nacionais têm a ver com o desenvolvimento desde que trocaram Juan Soto em julho de 2022. E após a reconstrução durante a maior parte das três temporadas, a organização poderia estar transformando a esquina em 2025, e uma grande parte disso é o surgimento do jardineiro James Wood.

Wood, 21 anos que você pode fazer depois de estrear com os Nats em 1º de julho de 2024. O nativo da área de DC serviu em 79 jogos com o Nationals, registrando uma linha de corte .264/.354/.427 com 13 duplas, quatro triplos, nove jogadores e 14 bases roubadas.

No campo de beisebol, simplesmente não há nada que Wood não possa fazer, e demonstrou que a última temporada também não é grande demais para ele. Se as coisas continuarem a cuidar da direção certa para ele, você está olhando para uma das estrelas da MLB em 2025.

Matt Shaw, 3b, Chicago Cubs

Não, Alex Bregman, sem problemas. Pelo menos, é isso que os filhotes de Chicago esperam dizer com a perspectiva número 1 da organização, Matt Shaw, obtendo a faixa interna para ser a terceira base da equipe no dia da abertura. A equipe declarou que Shaw, a 13ª seleção no draft de 2023 MLB, terá a primeira oportunidade de ser a terceira base de todos os dias da equipe e, se for bem -sucedida, isso pode significar grandes coisas para o alinhamento de Chicago.

Desde que ele entrou no sistema de filhotes há dois verões, Shaw atingiu as ligas menores, carregando uma linha de corte .284/.379/.488 com 21 jogadores em dois níveis. Além da incorporação de Kyle Tucker, ele é a melhor história do campo de filhotes nesta primavera.

James Wood, do Washington’s Nationals, tem o potencial de ser uma das estrelas da temporada de 2025 MLB. (Taylor Wilhelm/Yahoo Sports)

Matt McLain, Inf, Cincinnati Reds

Nenhum jogador em Los Rojos 2023 foi melhor que Matt McLain. Ele fez tudo: ele pode acertar, ele pode defender, ele pode executar as bases. Naquela temporada, McLain usava uma OPS de 0,864 com 16 jogadores, terminando em quinto no estreante do ano votando e tornando a perspectiva de 2024 ainda melhor em Cincinnati.

Então, a cirurgia do ombro forçou McLain a perder a temporada inteira de 2024, e o resto da lista dos Reds lutou em sua ausência, o que levou a uma temporada decepcionante. Mas agora a primeira rodada é saudável e está pronta para demonstrar que ainda é parte integrante do sucesso dos Reds.

O que torna o retorno de McLain ao alinhamento dos Reds tão intrigante é que ele dá ao time dois jogadores incrivelmente dinâmicos, junto com Elly de La Cruz. Toda a sua juventude, atletismo e talento podem percorrer um longo caminho para levar os Reds a outubro.

Roki Sasaki, SP, Dodgers

Desde o momento em que subiu ao palco no clássico mundial de beisebol, Roki Sasaki chamou a atenção das grandes ligas de beisebol. Além de Juan Soto, a direita de 23 anos era a jóia da coroa do ciclo de agentes livres este ano antes de desembarcar com o Los Angeles Dodgers. E agora Sasaki entrou em uma situação perfeita em Los Angeles. Dados alguns dos outros nomes que os Dodgers adquiriram para completar a rotação à sua frente, a estrela japonesa não terá que suportar a carga, pois teria desembarcado se ele tivesse desembarcado com outra equipe.

Com Sasaki, as coisas são desagradáveis ​​e não devem gastar muito tempo antes de vê -lo desconcertando batedores nas grandes ligas. A maior questão com a jovem estrela japonesa será sua durabilidade ao fazer a transição para a MLB. O firmler lidou com algumas lesões nos últimos anos e nunca lançou mais de 129 ingressos em uma temporada em sua carreira. Como os Dodgers gerenciam sua carga de trabalho será uma história para ver nesta temporada.

Sandy Alcántara, SP, Miami Marlins

Não há dúvida de que quando Sandy Alcántara é saudável, ela é uma das melhores arremessadoras da MLB. E agora completamente saudável depois de perder a temporada de 2024 enquanto se recuperava da cirurgia de Tommy John, o direito veterano tem a oportunidade de lembrar o mundo do beisebol exatamente como é bom.

Enquanto ele teve algumas lutas antes de rasgar sua UCL em setembro de 2023, Alcántara foi apenas um ano se aposentou de uma das melhores temporadas para um arremessador inicial na memória recente. Em 2022, não era apenas um ás que poderia atacar os batedores, registrando uma eficácia de 2,28 com 207 strikeouts, mas também era um cavalo de batalha, compilando uma entrada de 228⅔ líderes da MLB.

Se Alcántara puder permanecer saudável e retornar à sua forma jovem no primeiro semestre de 2025, será facilmente o melhor arremessador inicial disponível no prazo comercial deste ano e poderá ser um fator -chave para um candidato na seção.

Mike Trout, RF, Los Angeles Angels

Não demorou muito tempo que Mike Tout foi o melhor jogador de beisebol do planeta. Mas, à medida que as lesões se acumularam, esse rótulo não cai mais sobre os ombros. A truta ainda é um jogador de beisebol muito bom quando ele está no campo, mas essa última parte, manter a truta no campo, é a chave nesta fase de sua carreira. O MVP de três vezes não joga 130 jogos em uma temporada desde 2019. O tempo todo que foi perdido devido a uma lesão, infelizmente reduziu uma das melhores corridas que vimos.

Este ano, Trout, 33 anos, está se movendo para o campo certo: uma mudança que ele e os anjos estão esperando manter a estrela do jardineiro durante a temporada. Se você pode jogar em mais de 120 jogos este ano, não é difícil imaginar que a truta redescobre sua forma de MVP.