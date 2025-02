Segundo os relatos, com o atacante da equipe de Columbus, Cucho Hernández, a caminho do Real Betis, é um movimento que também é onde o futebol da Major League quer ser como a liga. A tripulação mostrou sua ambição ao contratar Watford Cucho por uma taxa de recorde de US $ 10 milhões quando o atacante colombiano tinha apenas 22 anos. Naquela época, os jogadores designados geralmente estavam no seu melhor ou no crepúsculo de suas carreiras, mas chegaram depois de marcar cinco gols em 25 jogos na Premier League pelo clube inglês.

Ao chegar ao futebol da liga principal e ser um sucesso instantâneo com temporadas consecutivas com mais de 20 contribuições de gols, Cucho levou a tripulação a um título da MLS Cup em 2023, um título da Copa dos Lips em 2024 e uma aparição na aparição na final Campeões da Copa da Copa durante a mesma temporada. Ao se tornar uma força imparável na liga, Cucho é uma das razões pelas quais a tripulação pode acompanhar os maiores gastos, como a Inter Miami, apesar de perder os principais contribuintes como Aidan Morris e Lucas Zelarayan durante seu tempo lá.

Com uma taxa de US $ 16 milhões para o atacante de 25 anos, não seria apenas um clube para a tripulação, mas também ganharia dinheiro em seu investimento depois de obter troféus. Com taxas de complemento para suas ações e uma taxa de vendas, é um movimento que faz muito sentido. Acrescente ter um treinador superior superior em Wilfried Nancy e a equipe confiaria em si mesma para encontrar um atacante superior que possa igualar suas ambições.

Pode parecer que é uma perda para a liga com um jogador superior como um cucho que sai pouco antes do início da temporada, mas parte disso é devido ao MLS que não começa sua temporada ao mesmo tempo que o resto do mundo. É uma época em que equipes de todo o mundo procuram fortalecer as carreiras de alongamento e uma adição como Cucho poderia ajudar o Betis a aumentar um troféu europeu enquanto estava na Liga da Conferência.

Se você tiver sucesso, seria apenas outra marca a favor do MLS como uma liga para melhorar a posição de um jogador, o que permite o recrutamento de mais jovens estrelas. Mesmo quando se trata da taxa, Taty Castellanos teve que passar um ano emprestado em Girona antes de se mudar para Lazio do New York City FC, enquanto Cuco mostrou tanto que uma equipe da liga está disposta a adicioná -la diretamente de Columbus .

Cucho também terá uma oportunidade melhor de pressionar para se tornar as nove iniciais para a seleção colombiana enquanto jogam minutos constantes na liga. Ele não recebeu muitos looks para o lado enquanto está no MLS, e com Jhon eles duram em Al-Nassr, é uma corrida aberta com a Copa do Mundo de 2026 no horizonte.

No final do dia, é um bom sinal para o crescimento da liga. O registro de transferência de entrada já quebrou com Kevin Denkey se juntando ao FC Cincinnati e o movimento Cucho também entrará no top 10 das vendas recordes de saída na história da liga. Chegará um momento em que jogadores como ele permanecerão na liga por mais tempo à medida que cresce, mas é importante que o MLS também reconheça seu lugar no mercado global.

Obter duas temporadas e troféus completos de uma importação como cucho e depois a venda de ganhos é um sucesso inegável. As equipes estão melhorando para trazer os jogadores certos para seus acordos recordes e, embora isso continue, não haverá escassez de estrelas comercializáveis ​​na liga. Thiago Almada foi para Botafogo e o Atlanta United continuou a derrubar Lionel Messi e Inter Miami dos playoffs da MLS Cup. A tripulação avançará mesmo sem Cucho e com os fundos para encontrar a próxima estrela no exterior.