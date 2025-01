MLS raddoppia la presenza della prima squadra nella US Open Cup in 16 club

MLS ha annunciato le istruzioni per le sue 30 squadre, che nel 2025 e 2026 parteciperanno alle quattro competizioni della North American Cup, che vedranno una maggiore presenza nella Coppa US Open e un numero ridotto di squadre alla MX Cup.

“Il framework del club MLS in North American Cup premia le prestazioni del club, gestisce il carico di lavoro del giocatore e assicura che ogni club MLS abbia l’opportunità di competere in almeno una, ma non più di due competizioni nordamericane che si svolgono in parallelo Con la MLS Season League “, ha dichiarato la dichiarazione del campionato, che ha anche delineato la partecipazione al campionato Champions Concacaf e al Canadian Championship.

A differenza del 2024, in cui ciascuna parte MLS ha partecipato alla competizione Coppa di campionati contro la MX League, ora sarà selezionato 18 per corrispondere al numero totale di club del volo più alto messicano. Posta per giocare dal 29 luglio-agosto. 31, i partecipanti MLS stanno decidendo le nove migliori squadre di ogni conferenza della stagione precedente.

Vancouver Whitecaps, che si è conclusa all’ottava stagione della scorsa stagione, non parteciperà alla Coppa delle leghe a causa del loro coinvolgimento in un massimo di due competizioni di coppa attraverso il campionato CONCACAF e il campionato canadese.

Invece, sul lato dell’espansione del San Diego FC, prende il suo posto nella Coppa della Lega 2025.

Attraverso nuove istruzioni, il numero di prime squadre MLS raddoppia nella US Open Cup da otto nel 2024 a 16 nel 2025 e dopo la controversa decisione dell’anno scorso di abbreviare questo numero da 8 a 8.

Qualsiasi squadra di MLS con sede negli Stati Uniti, che non si è qualificata per la Coppa dei campionati della Coppa dei Champions o CONCACAF, parteciperà alla US Open Cup.

Le ultime sette delle 16 prime squadre MLS sono state selezionate tramite i tavoli Shield Shield nel 2024, senza coloro che partecipano alla Coppa CONCACAF Champions.

Nella precedente US Open Cup MLS, ha vinto i sottotitoli dopo aver inizialmente tentato di inviare le squadre associate della terza divisione solo dal MLS Next Pro al più antico torneo di calcio del paese, poi ha poi accettato di partecipare a otto squadre senior.

L’Inter Miami parteciperà anche alla Coppa del Mondo del club dal 14 al 13 luglio. Immagini Sam Navarro-Imagn

Un anno dopo, 16 team senior MLS si uniranno nel 2025.

Criteri per le qualifiche per la Coppa CONCACAF Champions, che conterrà 10 squadre MLS in un torneo, che va dal 4 giugno, precedentemente determinato da Concacaf. Tutte e tre le squadre canadesi MLS sono automaticamente invitate al Canadian Championship, che si svolgerà da aprile-ottobre.

I parametri di qualificazione per il cablaggio in quattro competizioni della North American Cup nel 2027 e saranno rivisti in seguito.

Oltre alla regione di CONCACAF, i Seattle Sounders e l’Inter Miami della MLS parteciperanno anche ai Mondiali del club 14 giugno-13. Luglio.

La stagione regolare sarà sospesa dal 15 al 24 giugno e se Miami o Seattle dovessero avanzare alle fasi successive della Coppa del Mondo, entrambe le squadre sarebbero considerate modifiche alla pianificazione in MLS.

Elenco completo della North American Cup di Parteciption MLS Clubs per il 2025:

Conferenza orientale

Atlanta United FC: Leagues Cup

Charlotte FC: Leagues Cup, US Open Cup

Chicago Fire FC: US ​​Open Cup

FC Cincinnati: Coppa Champions Concacaf, Coppa di campionati

Columbus Crew: Concacaf Champions Cup, Leagues Cup

DC United: US Open Cup

Inter Miami CF: Coppa Champions Concacaf, Coppa di campionati

CF Montréal: Leagues Cup, Canadian Championship

New York City FC: Leagues Cup, US Open Cup

New York Red Bulls: Leagues Cup, US Open Cup

Nashville SC: US ​​Open Cup

Rivoluzione del New England: US Open Cup

Orlando City SC: Leagues Cup, US Open Cup

Philadelphia Union: US Open Cup

Toronto FC: Canadian Championship

Conferenza occidentale

Austin FC: US ​​Open Cup

Colorado Rapids: Concacaf Champions Cup, Leagues Cup

FC Dallas: US Open Cup,

Houston Dynamo FC: Leagues Cup, US Open Cup

La Galaxy: Coppa CONCACAF, leghe di coppa

LAFC: Coppa di campioni CONCACAF, Coppa dei campionati

Minnesota United FC: Leagues Cup, US Open Cup

Portland Timbers: US Open Cup, Coppa delle leghe

Real Salt Lake: Concacaf Champions Cup, Leagues Cup

Earthquake San Jose: US Open Cup San Diego FC: Leagues Cup

Seattle Sounders FC: Concacaf Champions Cup, Leagues Cup

Sporting Kansas City: Coppa Champions Concacaf

Louis City SC: Coppa US Open

Vancouver Whitecaps: Concacaf Champions Cup, Canadian Championship

MLS Next per le squadre che partecipano alla Coppa 2025 US Open Cup

Carolina Core FC (indipendente), Chattanooga FC (indipendente), FC Cincinnati 2 (FC Cincinnati), Columbus Crew 2 (Columbus Crew), Inter Miami CF II (Inter Miami CF), LAFC2 (LAFC), Real Monarchs), Sporting KC KC II (Sporting Kansas City), Tacoma Defiance (Seattle Sounders FC), Ventura County FC (La Galaxy).