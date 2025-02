Modelo revela três melhores apostas de basquete universitário, equipes de parlay para terça -feira, 18 de fevereiro: Fade Kansas e muito mais

Agora estamos na seção da temporada de basquete universitária de 2024-25, já que March Madness começa exatamente em um mês. O calendário de basquete universitário de terça -feira pode ajudar a moldar o campo do torneio da NCAA, já que existem nove jogos que envolvem equipes classificadas, incluindo alguns confrontos entre os 25 melhores. No. 7 Texas A&M Visita No. 21 Mississippi Status às 19h ET, com os favoritos dos Aggies 2,5 pontos, de acordo com as últimas probabilidades do basquete universitário. Ao mesmo tempo, o número 13 de Purdue vai para o caminho para enfrentar o nº 14 do estado de Michigan, dando -lhe algumas competições de qualidade para incluir em um parlamento de basquete universitário na terça -feira.

Os espartanos são 2,5 pontos favoritos, mas os Boilermakers se cobriram em seis jogos consecutivos. Então, você deve apoiar Purdue em suas melhores apostas de basquete universitário? Outros conflitos iniciais no quadro hoje à noite incluem o número 2 da Flórida vs. Oklahoma (+14,5), No. 5 Houston vs. Estado do Arizona (+12,5) e nº 23 Kansas vs. BYU (+3,5).

O modelo comprovado da Sportsline simulou todos os jogos de basquete universitário na terça -feira 10.000 vezes e revelou as melhores apostas para cada jogo. A combinação dessas três seleções em um parlay de basquete universitário resultaria em um pagamento de mais de 6-1. Veja todos os times de basquete universitário em Sportsline aqui.

O modelo simula cada jogo de basquete universitário da Divisão 1 10.000 vezes. Entre na semana 16 da temporada 2024-25 em um rolo de apostas 213-158 (+1675) em todos os melhores qualificados Seleções de basquete universitário Ele remonta a 2023. Qualquer pessoa que siga em Sportsboochs e em aplicativos de apostas poderia ter visto grandes retornos.

Aqui estão três melhores apostas de basquete universitário para terça -feira:

Western Michigan vs. Buffalo (19:00 ET): Buffalo ML (+111)

Os Bulls dominaram o rosto a cara recentemente, vencendo 11 dos últimos 13 confrontos. Isso inclui um confronto da Highway 86-75 no mês passado, e agora o oeste do Michigan terá que viajar, e a estrada tem sido uma casa de horrores para o Broncos. A WMU tem apenas 3 a 10 na estrada nesta temporada, e Buffalo tem peças ofensivas para continuar com os problemas da Michigan West Road. Ryan Sabol (15,3 pontos) está entre os três primeiros do Mac como uma porcentagem de 3 pontos e porcentagem de lances livres, enquanto Tyson Dunn (12,8 pontos) lidera a conferência com 5,6 assistências. Veja todos os búfalos vs. Western Michigan do modelo aqui.

A escolha: Buffalo ML (+111) – Os Bulls vencem diretamente em 55% das simulações do modelo

Pontuação final projetada: Buffalo 73, WMU 72

Kansas vs. BYU (21:00 ET): BYU -3,5 (-110)

Esses 12 programas grandes estão em direções opostas quando se trata de propagação. A BYU tem 6-2 em frente à linha em seus últimos oito jogos, enquanto o Kansas cobriu apenas uma vez nas últimas sete competições. Essa equipe da CUPARS é profunda, com nove jogadores com uma média de mais de 5,0 pontos por jogo e é produtiva em várias áreas. A BYU ocupa o nono lugar no país como uma porcentagem de 2 pontos e 13º no jogo triplo feito por jogo. Enquanto isso, o Kansas luta para ficar fora do arco, classificando fora das 250 equipes principais da Divisão I, enquanto o modelo prevê que as tendências dessas equipes continuarão. Veja todas as projeções da BYU vs. Kansas do modelo aqui.

A escolha: BYU -3,5 (-110) -Os CUPARs cobrem 56% das simulações do modelo

Pontuação final projetada: BYU 78, Kansas 73

Carolina do Sul vs. LSU (21:00 ET): LSU -2,5 (-110)

Ambas as equipes têm 11 vitórias contra a disseminação na temporada, mas a Carolina do Sul quase não foi bem -sucedida como um cachorro de estrada. São apenas 1-7 ATS como um desamparado fora de casa, que está entre os 10 registros do Fundo de Basquete da Universidade. Os Tigres, no entanto, têm 5-2 ATS em seus últimos sete jogos como favoritos. Embora a ofensiva da LSU não assuste muitos oponentes, ele tem um jogador que pode cuidar de um jogo como Cam Carter (17,3 pontos) ocupa o sétimo lugar na SEC nas anotações. Quanto à ofensiva dos Gamecocks, é sem dúvida o pior da conferência, classificar o último em porcentagem de gols de campo, porcentagem de 2 pontos, triplo e pontos por jogo. Veja todas as seleções LSU vs. Carolina do Sul do Modelo aqui.

A escolha: LSU -2,5 (-110) -Os tigres cobrem 66% das simulações em uma seleção de propagação com classificação a

Pontuação final projetada: LSU 75, Carolina do Sul 67

