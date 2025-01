Mohamed Salah è “molto orgoglioso” dopo aver segnato il suo 50esimo gol europeo con il Liverpool

Attaccante del Liverpool Mohamed Salah ha detto di essere “molto, molto orgoglioso” di diventare il primo giocatore nella storia del club a segnare 50 gol nelle competizioni europee dopo il suo gol nella vittoria per 2-1 sul Lille.

Salah ha aperto le marcature ad Anfield martedì sera quando la squadra di Arne Sloto si è assicurata la qualificazione automatica agli ottavi di finale della Champions League.

Sostituire Harvey Elliott successivamente ha organizzato la vittoria del Liverpool nel secondo tempo Jonathan Davide parità ripristinata per il Lille, ridotto a 10 uomini Aissa Mandi è stato espulso per un secondo reato di cartellino giallo.

“Ovviamente è qualcosa di cui sono molto orgoglioso e arriva con una vittoria, quindi è fantastico”, ha detto Salah a TNT Sports dopo la partita.

“È qualcosa di incredibile. Essere il primo giocatore a raggiungere questo obiettivo, sono orgoglioso. Molto, molto orgoglioso. Ho lavorato così duramente per questo, quindi sono felice di averlo raggiunto.”

Mohamed Salah è stato in forma per il Liverpool in questa stagione. Peter Byrne/PA Immagini tramite Getty Images

Salah ha segnato 45 gol per il Liverpool in Champions League (di cui uno nei preliminari) e cinque in Europa League. Ha segnato un totale di 61 gol in carriera nelle competizioni europee in periodi diversi FC Basilea (7), Chelsea, Fiorentina (1), Popolo rom (3) e nel Merseyside.

Il Liverpool ha vinto tutte e sette le partite di Champions League in questa stagione e ha anche sei punti di vantaggio in testa alla classifica della Premier League.

La loro forma è tale che l’allenatore del Brentford Thomas Frank ha descritto la squadra di Sloto come “la migliore squadra del mondo” dopo una vittoria per 2-0 al Gtech Community Stadium nel fine settimana, ma Salah crede che abbiano ancora del lavoro da fare per guadagnare quel punteggio .

“Non direi il migliore, direi uno dei migliori”, ha detto.

“Il modo in cui giochiamo, il modo in cui ci aiutiamo a vicenda. Abbiamo un ottimo piano di gioco, ma per ora non è niente perché siamo ancora a gennaio, quindi dobbiamo continuare così e vedremo alla fine della stagione. stagione.” .”

Dopo l’ultimo momento di brillantezza di Salah in questa stagione, Slot ha elogiato ancora di più il suo attaccante.

“Strano, penso che sia la parola che meglio descrive la prestazione di Mo in questo club – o forse ci sono parole anche migliori che possono essere usate, ma è stato eccezionale per questo club per così tanti anni”, ha detto Slot.

Hanno contribuito a questo rapporto informazioni provenienti da Global Sports Research di ESPN e dall’Associated Press