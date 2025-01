Mohamed Salah ha pubblicato una foto misteriosa con Alexander-Arnold e Van Dijk

Attaccante del Liverpool Mohamed Salah ha scatenato ulteriori speculazioni sul suo futuro, condividere una foto misteriosa del pareggio per 2-2 della sua squadra contro il Manchester United sui social media.

La foto mostra Salah in piedi accanto ai suoi compagni di squadra durante un calcio di punizione Trento Alexander-Arnold E Virgilio van Dijk.

Tutti e tre i giocatori sono in scadenza di contratto ad Anfield alla fine della stagione e prima del calcio d’inizio di domenica è stato svelato un nuovo striscione raffigurante il trio, insieme alle parole: “(proprietari del Liverpool) l’FSG dà a Mo & Coi loro soldi.”

Salah ha ripetutamente espresso la sua frustrazione per la mancanza di progressi nelle trattative contrattuali e la scorsa settimana ha detto che si stava preparando per quella che sarebbe stata la sua ultima stagione al club. Il 32enne nazionale egiziano ha goduto finora di una straordinaria stagione individuale, segnando 18 gol e 13 assist in Premier League per aiutare il Liverpool a costruire un vantaggio di sei punti in cima alla classifica.

I negoziati su un nuovo accordo sono in corso da mesi con il campo di Salah, ma non è stata ancora raggiunta alcuna svolta. Alexander-Arnold, nel frattempo, è stato fortemente collegato al trasferimento estivo al Real Madrid, che lo ha reso il suo principale obiettivo difensivo a seguito di un infortunio a lungo termine al terzino destro. Dani Carvajal.

Il club spagnolo si è mosso per ingaggiare il 26enne nella finestra di mercato di gennaio la scorsa settimana, ma una fonte ha detto a ESPN che il loro approccio è stato rapidamente respinto dal Liverpool.

Il capitano del club Van Dijk, 33 anni, finora ha tenuto le labbra serrate riguardo al suo futuro, ma ha parlato a lungo del suo amore per il Liverpool e si prevede che affiderà il suo futuro alla squadra di Arno Sloto.