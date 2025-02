Mohamed Salah leva o Liverpool nove limpo, a floresta atingiu Brighton por sete

Mohamed Salah marcou dois gols para conseguir nove pontos no Liverpool na Cúpula da Premier League, vencendo o Bournemouth por 2 a 0 no sábado, enquanto o terceiro lugar Nottingham Forest quebrou Brighton por 7-0. O Double Salah passou por Frank Lampard como o sexto maior goleador da história da Premier League, com 178 gols no dia significativo do Reds, em direção a um título recorde do nível mais alto de inglês. Bournemouth não perdeu em 12 partidas em todas as competições e venceu o Arsenal e o Manchester City em casa no início desta temporada.

Infelizmente, as cerejas podem, para não estender essa corrida quando atingem a madeira de ambos os lados durante o intervalo de Antoine Semenyo e Marcus Tavernier.

Bournemouth também ficou furioso com uma punição que abriu uma pontuação em meio sinal, quando Cody Gakpo parecia cortar seus próprios saltos quando entrou na caixa e não tropeçou em Lewis Cook.

O VAR não interveio para derrubar a decisão original do juiz Darren England de indicar o local, e Salah marcou absolutamente o lugar resultante em seu 20º portão na Premier League nesta temporada.

Bournemouth em vão pressionou o corretivo após um intervalo, quando, na forma de Justin Kluivert, ele não atingiu as duas chances nus de ambos os lados do impacto do Tavernter fora do poste.

Mas um momento de magia de Salah selou enormes três pontos na corrida pelo título, quando ele prendeu seu pé esquerdo favorito e se enrolou no canto superior.

O Arsenal do segundo lugar tem uma montanha para escalar se quiser impedir os homens no slot de Arne e organizar o atual mestre de Manchester City no domingo.

Punto da terra

Forest mudou -se para pontos com Strzelecs, graças à performance cintil que soprou Brighton na cidade.

Os homens de Nuno Espirito Santo foram espancados por 5-0 por Bournemouth no fim de semana passado, mas rejeitados com Chris Wood, que tinha um hat-trick.

Morgan Gibbs White, Neco Williams e Jota Silva também foram destinados a Forest depois que o gol de Lewis Dunk abriu portões de inundação.

“Depois do que aconteceu na semana passada, a resposta foi boa”, disse o chefe da floresta Nuno Espirito Santo. “Você é atingido, você se levanta – fantástico!”

Dois campeões europeus de tempo estão atualizados depois de retornar à Liga dos Campeões pela primeira vez desde 1980.

Jacob Murphy deitou Sroki em frente à St. James ‘, mas Fulham atingiu Raul Jimeneza e Rodrigo Muniz, graças a escalar no nono e quatro pontos dos seis primeiros.

Temendo o Everton na última temporada em Goodison Park agora aparece depois de bater o Leicester por 4 a 0.

Abdoulaye Doucoure abriu uma pontuação após apenas 10 segundos, quando David Moyes teve a terceira vitória em seus quatro primeiros jogos de retornar como chefe do Everton.

Então, BETO aproveitou o patético que o Leicester defende para ficar duas vezes antes do intervalo, e Iliman Ndiaye terminou uma grande vitória durante a detenção.

Toffee agora tem 10 pontos com o fundo dos três inferiores.

No entanto, o visual de Ipswich é condenado depois que Southampton encerrou a vitória na liga de novembro com uma vitória de 2: 1 na Portman Road.

Paul Onoachu marcou o vencedor a três minutos a partir da época para os santos, que ainda têm oito pontos de busca de segurança, mas passam por sete Ipswich.

