Liverpool Forward Muhammad ha torto È diventato il primo giocatore tra i primi cinque campionati europei a superare i 50 goal diretti in questa stagione dopo il suo goal e ha aiutato nella vittoria di domenica 2-0 sul Manchester City.

Salah ha aperto il punteggio per Liverpool in Etihad prima di ambiettare Dominico Più tardi nel primo tempo, il che significa che ora ha contribuito a 51 gol per la festa delle slot Arne in tutte le competizioni di questo periodo (30 goal, 21 assist).

Questo è solo uno dei record che l’Egitto Internazionale ha stabilito contro la città, aiutando il Liverpool a spostare 11 punti in cima al tavolo della Premier League, con solo 11 partite rimaste.

In questa stagione, Muhammad Salah ha vinto il titolo di Liverpool della Premier League. Liverpool FC/Liverpool FC tramite Getty Images

Salah ora ha 41 gol in questa stagione (25 gol, 16 assist) in Premier League e ora sono solo due del club record vincolanti in una stagione (Luis Suárez43 nel 2013-14).

Il 32enne sta anche rapidamente salendo nell’elenco dei giocatori con la maggior parte della stagione in una stagione in Premier League. Alan Shearer (1994-95) e Andy Cole (1993-94) insieme tengono questo record con 47 gol in una stagione per Blackburn Rovers e Newcastle United. Erling Haaland (44 negli anni 2022-23), Thierry Henry (44 nel 2002-03), Suez e Salah stesso (42 nel 2017-2018) completano l’elenco.

Salah è ora anche legato al maggior numero di gol (16) e la maggior parte di essi assistenza (11) nella stagione della Premier League. Kevin Phillips (1999-00) e Harry Kane (2022-23) ha anche segnato 16 gol sulla strada, mentre Cesc Fábregas ha gestito 11 nel volo più alto nel 2014-15.

Salah ha ora segnato e aiutato in 11 diverse partite della Premier League che sono maggiormente nella storia della competizione e la maggior parte della stagione da un giocatore in una delle prime cinque leghe europee da allora Lionel Messi Nel 2014-2015 (11 per Barcellona).

Salah con il suo 241. Anche il gol di Liverpool contro City è passato a un terzo con Gordon Hodgson nelle classifiche del club, solo Roger Hunt e Ian Rush.