Quando o Paquistão está se preparando para as finais da série ODI Tri-Nation contra a Nova Zelândia em Karachi, o capitão Mohammad Rizwan jogou seu peso para o ex-capitão Babar Azam, apoiando as estrelas do banqueiro para descobrir sua melhor forma. Embora a corrida em um jogo de sexta -feira seja valiosa, um problema mais amplo continua sendo uma imersão a longo prazo de Babar de uma forma em que seu número caiu em todos os formatos. Os números de Babar atingiram o ano passado. Sua forma de ODI – tradicionalmente seu formato mais forte – sofreu uma queda notável. Desde o início da Copa da Ásia em 2023, ele obteve uma média de 42,90 em 25 partidas, o que reduziu sua carreira de quase 59 para meados de 1950. Se ele batendo 151 contra o Nepal foi excluído, essa média cairá abaixo de 38.

Esta série não reverteu a tendência. Ele conseguiu apenas 10 corridas na partida de abertura com a Nova Zelândia, e suas outras entradas arrastaram a lâmina do poder, enquanto Fakhar Zaman floresceu no outro extremo. Mesmo na perseguição do Paquistão de 353 contra a África do Sul, Babar começou bem, mas ele foi preso na frente por 23 por Wiaan Mulder. No entanto, Rozzwan acredita que Babar é simplesmente uma vítima de seu próprio sucesso.

“Babar fez tantas corridas para o Paquistão que esperamos que ele ganhe cem em todos os jogos”, disse Espncricinfo Rizzwan. “Se não o julgarmos com base nessas expectativas extremas, você descobrirá que ele ainda está aderindo a nós e colocou para nós”.

Blak, do Paquistão, admitiu que Babar enfrenta pressão adicional por causa de seus feitos anteriores. Embora os defeitos técnicos não estivessem gritando, o controle de todas as rodadas se intensificou. “Como capitão, também espero muito mais por causa de tudo o que ele fez no passado”, continuou Rizwan. “Claro, há pressão adicional e tenho certeza que ele também se sente assim. Mas se você olhar para a rodada dele na África do Sul, ele ainda atira em correr. Não é como se ele tivesse deficiências técnicas claras, mas ele, mas ele, mas ele ainda é testado.

O quebra -cabeça de Babar foi intensificado por sua última promoção para a abertura do ODI – um papel que ele não desempenhou há uma década. O experimento foi causado pela lesão de Saim Ayuba e uma perda drástica da forma de Abdullah Shafique. Juntamente com o próximo troféu dos campeões, o júri ainda não tem isso se Babar continuará no topo.

Rizwan explicou a justificativa desse movimento: “Quando Abdullah Shafique saiu em um estágio inicial da África do Sul, Babar e, portanto, ele teve que lidar com a nova bola. Ele lidou com a costura e os balanços e nos permitiu atacar no final. Pensamos que pensávamos que por que não abrirmos nosso jogador tecnicamente mais sólido, em vez de jogar outra pessoa em profundidade. “

Se o período de abertura de Babar não trazer resultados, Rozzwan está aberto à aceleração independente. “Temos outros jogadores que podem abrir se precisarmos deles”, disse ele. “Saim Ayub foi um grande golpe versátil para nós, inclusive no campo, porque ele era um dos nossos melhores campos, ele abriu um piscar de olhos e podia vencer cerca de oito pessoas. Sua ausência causou grandes distúrbios e fomos a segurança de Babar Azam, que é o nosso melhor bolo.

