Mohammad Rizwan liderará como esquadrão nom

O Paquistão começará sua campanha do ICC Champions Trophy 2025 contra a Nova Zelândia em 19 de fevereiro.

O Pakistan Cricket Board (PCB) anunciou sua equipe de 15 jogadores em 31 de janeiro para o próximo Troféu dos Campeões da ICC 2025, programado para acontecer no Paquistão e Dubai em 19 de fevereiro.

O Paquistão está no Grupo A com a Índia, Nova Zelândia e Bangladesh. Os defensores nomearam Mohammad Rizwan como seu capitão e começarão sua campanha contra a Nova Zelândia em 19 de fevereiro em Karachi.

O jovem Saim Ayub perdeu a seleção depois de machucar o tornozelo no teste de Ano Novo do Paquistão contra a África do Sul na Cidade do Cabo. O titular de Abdullah Shafique também fica fora, enquanto Fakhar Zaman, Faheem Ashraf, Khushdil Shah e Saud Shakeel foram removidos da equipe.

Em declarações da mídia após o anúncio da equipe, o membro do Comitê da Seleção Nacional, Asad Shafiq, explicou a decisão de deixar de lado Saim Ayub. Ao reconhecer a decepção de Saim, Shafiq enfatizou a necessidade de protegê -lo a longo prazo.

Shafiq disse: “Entendemos o quanto eu estava ansioso pelo Troféu dos Campeões da ICC 2025 e reconhecemos o quão devastador um evento global deve ser para ele, especialmente quando ele está em uma forma de rebatidas tão excepcional,“

Adicionado: “No entanto, como um ativo valioso para nossa equipe, estamos comprometidos em priorizar sua saúde a longo prazo para tomar decisões apressadas.“

A mesma equipe aparecerá na série Tri-Series contra a África do Sul e a Nova Zelândia no período anterior ao Troféu dos Campeões.

Troféu 2025 do Troféu da ICC do Paquistão 2025:

Mohammad Rizwan (C), Babar Azam, Fakhar Zaman, Kamran Ghulam, Saud Shakeel, Tayyab Tahir, Faheem Ashraf, Khushdil Shah, Saalman Ali Agha, Usman Khan, Abar Ahm, Haris Rasnain Em Shah, Shaheen Shah Afridi.

Anexo da fase de grupo do Paquistão:

19 de fevereiro – Paquistão vs Nova Zelândia, Karachi

23 de fevereiro – Paquistão vs Índia, Dubai

27 de fevereiro – Paquistão vs Bangladesh, Rawalpindi

