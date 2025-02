Os temperadores se expandiram durante o abridor de mestres do Paquistão contra a Nova Zelândia em Karachi na quarta -feira, e as taças do jogador do apresentador estão se aproximando da bomba do último. Tom Latham (118*) e Will Young (107) venceu uma multa quando o Paquistão marcou 320/5 em 50 engrenagens. A famosa composição no boliche do Paquistão estava sob a pressão de Shaheen Afridi, Haris Rauf e Nass Shah, que perderam mais de seis corridas. O capitão Paquistão Mohammad Rizwan muitas vezes perdia a paz. Mas o mais nítido ocorreu em 47º lugar.

Aconteceu quando Latham preocupou o parto de Shaheen, mas a borda resultante do lado de fora viu a bola correr na fronteira. Nada de ruim parecia na entrega, mas Rozzwan claramente perdeu a paz. Ele foi bastante agressivo quando gesticula algo para Shaheen. No entanto, o ex -capitão do Paquistão não ficou em silêncio e respondeu bastante. Havia a Nova Zelândia Quick Simon Dull, que ele comentou, ficou claro em sua opinião: “Sinto muito, mas você não pode ir lá. Foi uma entrega realmente boa.

A Nova Zelândia começou fortemente a campanha dos campeões, publicando um poderoso 320/5 contra os anfitriões do Paquistão em seu grupo de confrontos do Grupo A em Karachi. As entradas foram ancoradas pelos brilhantes séculos de Will Young e Tom Latam, que levaram Kiwi a uma quantia difícil após falhas precoces.

Depois de vencer os lances, o Paquistão decidiu em primeiro lugar. A decisão deles parecia estar pagando inicialmente quando o spinner Abr Ahmed atingiu primeiro, rejeitando Devon Conway por 10 com um resultado aos 39 anos. Logo mais tarde, Shah foi removido por Kane Williamson para um único, reduzindo a Nova Zelândia para 40/2 a 8.1 cruzamentos. Kiwi alcançou 48/2 no final do primeiro powerplay.

Daryl Mitchell foi outra queda, conseguindo apenas 10 corridas antes de ser enviado de volta por Haris Rauf. Em 73/3 em 16,2 overs, a Nova Zelândia estava em uma posição difícil. No entanto, Tom Latham, Young e Breatkeepter, se tornou outro, criando uma parceria importante liderada por 118.

Young liderou a recuperação com um século bem -mate, vencendo 107 de 113 bolas, incluindo 12 quatro e seis. Suas rodadas terminaram quando Shah foi atingido novamente, diminuindo a velocidade quando a Nova Zelândia era 191/4 em 37,2. Logo depois, Latham venceu a idade, terminando apenas 95 bolas. Ele permaneceu invencível em 118 dos 104 entregas, chegando a 10 bordas e três seis.

Glenn Phillips forneceu o sotaque final com um rápido tiroteio 61 de 39 bolas, quebrando três e quatro para assumir o controle da Nova Zelândia após 300. Kiwi fez 113 corridas nas últimas dez partidas.

Entre as tigelas do Paquistão, Shah foi um artista distinto, terminando com 2/63 figuras em suas 10 partidas. Haris Rauf também levantou dois gols, mas ele era caro quando terminou em 2/83, e Abar Ahmed afirmou. Shaheen Shah Afridi teve um dia livre, andando sem portão em suas 10 partidas e perdeu 68 corridas.