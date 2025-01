Mohammed Sanan e Jamie Maclaren destacam a equipe da semana da semana 16

Muitos jogadores indianos impressionaram na semana 16 do jogo ISL.

A décima sexta semana de jogos da Superliga Indiana (ISL) 2024-25 apresentou algumas partidas de alta qualidade, juntamente com alguns resultados chocantes. O Hyderabad FC saiu tarde para resgatar um ponto contra o FC Goa, fora de casa, no primeiro jogo, antes do Odisha FC recuperar de 2-0 para 2-2 em poucos minutos, nos momentos finais do segundo tempo, contra o Chennaiyin FC. .

A terceira partida testemunhou um caso dramático entre Punjab FC e NorthEast United, com ambos os lados dividindo os despojos. O Bengaluru FC sofreu uma reviravolta frente ao Mohammedan SC em casa, com uma vitória por 1-0, antes de Mohun Bagan completar a dobradinha da liga sobre o East Bengal com outra vitória no derby. O Jamshedpur FC causou problemas ao Mumbai City FC e registrou uma vitória por 0-3 na cidade dos sonhos.

Falando nisso, vamos dar uma olhada na equipe da semana de Khel Now para a semana 16.

Formação: 4-4-2

GK – Padam Chettri (Mohammedan SC)

Padam Chhetri teve um desempenho memorável contra o Bengaluru FC, na ISL, esta semana, fora de casa. Ele manteve a equipe de ataque repleta de estrelas do Bengaluru sob controle com seu heroísmo sob a barra e ajudou o Mohammedan SC a causar a reviravolta. Chhetri fez três defesas, incluindo duas de dentro da área, além de duas rebatidas e reivindicações altas cada. Além disso, fez três alívios e absorveu toda a pressão que o time da casa colocou sobre ele.

RB – Asish Rai (Mohun Bagan SG)

O internacional indiano foi um dos jogadores indianos com melhor desempenho esta semana na ISL. Asish Rai criou o gol da vitória no icônico derby de Calcutá ao preparar Jamie Maclaren para o único gol da partida. Ele avançou e também voltou no tempo para ajudar seus companheiros. Rai registrou dois bloqueios e uma interceptação e venceu todos os duelos aéreos. Além disso, fez dois passes importantes e ainda chutou a gol.

CB – Florent Ogier (Mohammedan SC)

Florent Ogier faz sua segunda aparição consecutiva na ISL Team of the Week de Khel. Ele se destacou no centro da defesa do Mohammedan SC e limpou tudo o que o time da casa jogou contra ele. Ele estava no topo de seu jogo e parecia muito confiante. Ogier fez oitavos lançamentos massivos, três bloqueios, duas interceptações e desarmes, cada um junto com uma liberação crucial na linha do gol. Ele também venceu a maioria dos duelos aéreos e terrestres, completando 83% dos passes.

CB – Joe Zoherliana (Mohammedan SC)

Joe Zoherliana formou uma parceria formidável com Florent Ogier na retaguarda e os resultados estão à vista de todos. Joe desempenhou um papel crucial em manter dois jogos consecutivos sem sofrer golos para os Panteras Negras e merece muito crédito por sua atitude de nunca dizer morrer. Zoherliana fez nove liberações, o maior número de qualquer zagueiro nesta semana, e também fez dois bloqueios no processo.

LI – Aakash Sanwan (FC Goa)

Aakash Sangwan tem duas assistências nesta temporada na ISL (Cortesia: ISL media)

O lateral-esquerdo fez uma mudança muito boa na defesa do FC Goa esta semana. Ele fez contribuições notáveis ​​em ambos os lados do campo. Sangwan fez seis liberações junto com dois tackles e bloqueios cada, completando 88% de seus passes. Aakash venceu muitos duelos aéreos e terrestres, fez um passe fundamental e também esteve muito perto de marcar o gol, mas acabou acertando a trave.

RM-Imran Khan (Jamshedpur FC)

Imran Khan foi um dos artistas mais impressionantes desta semana. Ele aumentou a aposta no flanco direito com sua criatividade e movimentos sedosos. Ele continuou a colocar bolas perigosas na área e finalmente conseguiu uma assistência quando Mohammed Sanan fez um de seus cruzamentos para o fundo da rede. O extremo direito tem sido uma das peças vitais do Jamshedpur FC de Khalid Jamil. Ele executou dois passes importantes com 87% de precisão.

CM – Connor Shields (Chennaiyin FC)

Connor Shields puxou os cordelinhos perfeitamente para o Chennaiyin FC esta semana e formou uma forte parceria com Wilmar Jordan desde o início. O meio-campista escocês não para de realizar atuações excepcionais no centro de campo. Shields criou sete grandes chances no campeonato e registrou seis assistências, incluindo duas assistências apenas no último jogo. Ele manteve uma precisão de passe de 93% enquanto registrava quatro passes importantes.

CM – Issac Vanmalsawma (Hyderabad FC)

Issac teve um desempenho maravilhoso em sua 100ª partida no ISL e ajudou o Hyderabad FC a garantir um ponto após a derrota. O meio-campista preparou Alan Paulista para o empate aos 91 minutos e virou o jogo. O jogador de 28 anos completou 90% dos seus passes, incluindo cinco passes importantes. Ele também fez duas liberações e interceptações cada. Issac controlou o ritmo do jogo com visão e compostura no meio.

LM-Mohammed Sanan (Jamshedpur FC)

Mohammad Sanan faz sua segunda aparição na Equipe da Semana da ISL. Ele foi um elemento comum no flanco esquerdo do Jamshedpur FC e criou muitos problemas para os defensores adversários. Ele usou seu ritmo e astúcia para enganar o Mumbai City FC. Sanan fez corridas cruciais para a área e marcou o primeiro gol no processo. Ele executou 84% dos passes com perfeição e fez três liberações.

ST – Wilmar Jordan (Chennaiyin FC)

O atacante colombiano marcou dois gols pelo Chennaiyin FC esta semana. Ele combinou bem com Connor Shields para dividir a linha defensiva do Odisha FC em duas metades e marcou dois gols em rápida sucessão. Jordan tem marcado de forma consistente nesta temporada e atualmente está em terceiro lugar na corrida da Chuteira de Ouro com oito gols. Ele acertou a trave uma vez e desperdiçou duas grandes oportunidades ao fazer quatro alívios importantes.

ST – Jamie Maclaren (Mohun Bagan SG)

Jamie Maclaren marcou um dos Derbys de Calcutá mais rápidos na ISL 2024-25

Jamie Maclaren faz sua primeira aparição na ISL Team of the Week. A importação australiana de Bagan entrou para os livros de história ao marcar seu primeiro gol no clássico de Calcutá, em Guwahati. O atacante australiano ajudou Mohun Bagan a garantir o direito de se gabar na maior partida da temporada com um gol logo no início. Ele agora tem sete gols na primeira divisão indiana, com seis gols e uma assistência até o momento.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.