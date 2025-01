Mohammed Shami "Claro que não cabe 100 por cento…": Sobre a surpreendente negligência do marcapasso, uma abordagem contundente da ex-estrela indiana

Mohammed Shami tem sido o centro das atenções desde que foi convocado para a seleção indiana para o T20I contra a Inglaterra. O impressionante marcapasso não jogou uma única partida desde a final da Copa do Mundo ODI de 2023, contra a Austrália, já que lesões atrasavam seu retorno. Ele até passou por uma cirurgia no tornozelo antes que problemas no joelho o impedissem de ganhar o Troféu Border Gavaskar. Mas ele fez um retorno decente ao críquete nacional e até foi nomeado para o time do Troféu dos Campeões. Porém, Shami não encontrou vaga na seleção indiana para o primeiro T20I contra a Inglaterra.

O ex-abridor da Índia, Aakash Chopra, opinou que Mohammed Shami pode não estar 100% apto.

“Shami não está jogando. Claro, não está 100% funcional até hoje. A Índia optou por jogar com apenas um jogador da linha de frente em Arshdeep. Hardik-Nitish tem duas opções de ritmo restantes. A Inglaterra colocou em campo 4 jogadores adequados. Os dois capitães veem o campo de forma diferente?” escreveu no X

Durante o sorteio, o capitão indiano Suryakumar Yadav não falou especificamente sobre a ausência de Shami, mas mencionou que estava jogando com força.

“Vamos cuidar do boliche primeiro. O postigo parece pegajoso, mais tarde haverá orvalho. Será mais pesado mais tarde. Os meninos foram incríveis. Os preparativos têm sido bons, estou ansioso por esta série. Será uma grande competição entre os dois lados. É uma grande dor de cabeça, queremos manter nossos pontos fortes”, disse ele.

O capitão indiano Suryakumar Yadav venceu o sorteio e foi selecionado para lançar o primeiro T20I da série de cinco partidas contra a Inglaterra na quarta-feira, no icônico Eden Gardens. Com quatro triunfos consecutivos em séries, a Índia agora ostenta um recorde notável contra a Inglaterra no formato T20I. Sob a liderança de Suryakumar Yadav, os Homens de Azul tentarão estabelecer as bases para quebrar seu recorde em Calcutá.

O capitão da Inglaterra, Jos Buttler, disse no sorteio: “Parece um bom postigo, tenho certeza que será um bom jogo. Haverá um pouco de orvalho ao redor. É um grande estádio, é uma honra jogar contra a Índia em Todos estão numa boa situação. É bom estarmos juntos, estamos ansiosos para McCullum assumir, ele tem muita experiência. Será um desafio, estamos no caminho certo mas há talentos incríveis de ambos os lados: Saqib Mahmood, Brydon Carse, Jamie Smith e Rehan Ahmed.