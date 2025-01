Mohammed Shami retorna, Axar Patel é nomeado vice-capitão enquanto a Índia anuncia a equipe T20I

Mohammed Shami jogou pela última vez pela Índia na final da Copa do Mundo de 2023.

O lançador rápido Mohammed Shami retornará ao críquete internacional depois de mais de 14 meses, ao ser nomeado para o elenco de 15 membros para a próxima série T20I de cinco partidas contra a Inglaterra, que começa em 22 de janeiro.

A série T20I será seguida por uma série ODI de três partidas. A preparação física e o ritmo de boliche de Shami serão monitorados de perto nessas partidas, enquanto a Índia se prepara para o ICC Champions Trophy 2025, que começará em 19 de fevereiro.

Shami jogou pela última vez pela Índia na Copa do Mundo ICC de 2023, onde foi o principal arremessador de postigos do torneio. Ele então foi submetido a uma cirurgia no tornozelo em fevereiro passado.

Ele voltou ao críquete doméstico no final do ano passado, mas problemas relacionados aos joelhos o forçaram a perder a última parte do Troféu Border-Gavaskar 2024-25, que a Índia perdeu por 3 a 1, perdendo sua presença experiente.

Suryakumar Yadav liderará a equipe. Axar Patel foi nomeado vice-capitão na ausência de Shubman Gill, que foi nomeado vice-capitão da bola branca no ano passado para a turnê do Sri Lanka. Patel é o vice de Suryakumar apesar da presença de Hardik Pandya na equipe.

Nitish Kumar Reddy, Harshit Rana, Dhruv Jurel e Washington Sundar foram escolhidos. Eles perderam a última série T20I na África do Sul porque faziam parte da equipe de testes da Índia na Austrália. Ramandeep Singh, Jitesh Sharma, Avesh Khan, Yash Dayal e Vijaykumar Vyshak foram retirados da equipe que venceu a série T20I na África do Sul.

Os versáteis Rishabh Pant, Shubman Gill e Yashasvi Jaiswal não fazem parte desta equipe. Eles participaram do BGT 2024-25 e deverão fazer parte dos ODIs contra a Inglaterra.

IND vs ENG: Seleção Índia T20I para a série da Inglaterra

Suryakumar Yadav (C), Sanju Samson (sem), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Nitish Kumar Reddy, Mohammed Shami, Arshdeep Singh, Harshit Rana, Dhruv Jurel (sem), Rinku Singh, Hardik Pandya, Axar Patel (vice-capitão) , Ravi Bishnoi, Varun Chakravarthy, Washington Sundar.

Turnê da Índia pela Inglaterra, programação de 2024 (T20I) Sim. Não. Dia Data Tempo Fósforo Evento 1 Quarta-feira 22-jan-25 19h00 1º T20I Calcutá 2 Sábado 25 de janeiro de 25 19h00 2º T20I Chennai 3 Terça-feira 28 de janeiro de 25 19h00 3º T20I Rajkot 4 Sexta-feira 31-jan-25 19h00 4º T20I Puna 5 Domingo 02-Fev-25 19h00 5º T20I Bombaim

