Mohammed Shami retorna, Rohit Sharma lidera enquanto a Índia anuncia a equipe para o ICC Champions Trophy 2025

A Índia começará sua campanha do ICC Champions Trophy 2025 contra Bangladesh em 20 de fevereiro.

O Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI), no sábado, 18 de janeiro, anunciou o elenco de 15 membros da Índia para a série ODI em casa contra a Inglaterra e o ICC Champions Trophy 2025, programado para acontecer no Paquistão e Dubai a partir de 19 de fevereiro. .

A Índia está colocada no Grupo A do ICC Champions Trophy 2025, juntamente com os anfitriões Paquistão, Nova Zelândia e Bangladesh. Eles estão programados para começar sua campanha contra Bangladesh em 20 de fevereiro, em Dubai. O confronto de alta tensão entre o Indo-Paquistão está programado para acontecer no dia 23 de fevereiro, no mesmo local.

A Índia foi fortalecida pelo retorno do astro do arremesso rápido Mohammed Shami, que jogou um ODI pela última vez em novembro de 2023, durante a final da Copa do Mundo de Críquete da ICC.

Jasprit Bumrah também foi incluído na equipe após uma lesão nas costas sofrida durante o teste de Sydney no BGT 2024-25. Com expectativa de estar em boa forma após as duas primeiras partidas do Troféu dos Campeões, Harshit Rana foi convocado para a série inglesa.

O lançador rápido Arshdeep Singh ultrapassou Mohammed Siraj na equipe para se juntar a Bumrah e Shami na escalação do boliche rápido.

Rohit Sharma será o capitão da equipe, enquanto Shubman Gill será nomeado seu vice. Yashasvi Jaiswal ganhou sua primeira convocação para o ODI e foi incluído como substituto na abertura da série ODI em casa contra a Inglaterra, bem como no evento ICC.

Rishabh Pant e KL Rahul foram selecionados como opções de guarda-postigo, enquanto Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Washington Sundar e Axar Patel são os versáteis incluídos.

Virat Kohli e Shreyas Iyer mantiveram seus lugares na ordem intermediária indiana da seleção com mais de 50 anos para a Copa do Mundo de 2023. Kuldeep Yadav também marcou seu retorno após passar por uma cirurgia de hérnia em dezembro.

Sanju Samson, Nitish Kumar Reddy, Mohammed Siraj e Varun Chakravarthy estão entre os principais nomes que ficaram de fora, apesar do bom desempenho nos últimos meses.

Seleção da Índia para ODIs da Inglaterra e Troféu dos Campeões da ICC 2025:

Rohit Sharma (c), Shubman Gill (vc), Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul, Hardik Pandya, Axar Patel, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohammed Shami, Arshdeep Singh, Yashasvi Jaiswal, Rishabh Pant, Ravindra Jadeja e Harshit Rana (apenas para séries caseiras da Inglaterra)

Programação da fase de grupos do India ICC Champions Trophy 2025:

20 de fevereiro: Índia x Bangladesh, Dubai

23 de fevereiro: Índia x Paquistão, Dubai

2 de março: Índia x Nova Zelândia, Dubai

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.