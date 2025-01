Mohammedan SC x Chennaiyin FC Escalações, notícias da equipe, previsões e previsões

Mohammedan SC venceu o Chennaiyin FC por 1-0 na primeira mão na ISL

O Mohammedan SC receberá o Chennaiyin FC no Estádio Kishore Bharati Krirangan na quarta-feira. Os Panteras Negras vêm de uma vitória sobre o Bengaluru FC e estarão animados, pois buscam a primeira vitória em casa nesta temporada no ISL 2024-25.

SC muçulmano

O Mohammedan Sporting Club registrou sua segunda vitória na temporada 2024-25 da Super League Indiana (ISL) ao derrotar o Bengaluru FC no Estádio Kanteerava, no sábado. Atualmente, eles estão em 12º lugar na tabela de pontos, com 10 pontos em 15 jogos do campeonato.

Chennai Yin FC

Marina Machans empatou em 2 a 2 depois de vencer por 2 a 0 na última partida contra o Odisha FC. O Chennaiyin FC venceu apenas uma das últimas oito partidas do ISL e atualmente está em décimo lugar na classificação do campeonato com 16 pontos.

Preocupações com lesões e notícias da equipe:

Para o Mohammedan SC, Cesar Manzoki e Joseph Adjei provavelmente não estarão disponíveis devido a lesões. Por outro lado, para o Chennaiyin FC, a disponibilidade de Elsinho estará sujeita à sua autorização médica, após ter sofrido uma lesão no pescoço no mês passado. Bikash Yumnam também sofreu uma lesão frente ao Odisha FC e pode estar indisponível.

Estatísticas frente a frente

Jogos disputados: 1

SC muçulmano: 1

Chennaiyin FC: 0

Empate: 0

Escalações planejadas

SC muçulmano (4-3-3)

Padam Chhetri, Zodingliana Ralte, Florent Ogier, Joe Zoherliana, Vanlalzuidika Chhakchhuak, Mohammed Irshad, Mirjalol Kasimov, Alexis Gomez, Bikash Singh, Lalremsanga Fanai, Carlos Freries

Chennaiyin FC (4-2-3-1)

Mohammad Nawaz (goleiro), Mandar Rao Dessai, Ryan Edwards, PC Laldinpuia, Laldinliana Renthlei, Lalrinliana Hnamte, Connor Shields, Lukas Brambilla, Farukh Choudhary, Irfan Yadwad, Wilmar Jordan Gil

Jogadores para assistir

Mirjalal Kasimov (Mohammedan SC)

Mirjalol Kasimov tem uma precisão de passe de 83 por cento na ISL nesta temporada (Cortesia da ISL Media)

Com 2 gols e 1 assistência, Mirjalol Kasimov tem sido um dos melhores jogadores do Mohammedan SC nesta temporada. A espetacular cobrança de falta do jogador de 29 anos ajudou sua equipe a uma importante vitória sobre o Bengaluru FC no fim de semana.

Connor Shields (Chennaiyin FC)

O escocês tem sido o melhor jogador em campo do Chennaiyin FC nesta temporada e também registrou duas assistências na última partida contra o Odisha FC. No total, Connor Shields registrou 1 gol e seis assistências nesta temporada.

Você sabia?

O Mohammedan SC ainda não venceu nenhum jogo em casa, empatou dois e perdeu cinco em casa nesta temporada.

Chennaiyin FC registrou três vitórias em oito jogos fora nesta temporada

O Mohammedan SC venceu o Chennaiyin FC por 1 a 0 na primeira mão, na Marina Arena

Os Panteras Negras não sofreram nenhum gol nas últimas três partidas do ISL.

Na frente ofensiva, o Mohammedan SC marcou apenas seis gols em 15 partidas do ISL nesta temporada.

Radiodifusão

A partida Mohammedan SC x Chennaiyin FC será disputada no Kishore Bharati Krirangan Stadium, Calcutá, na quarta-feira (15 de janeiro de 2025). O jogo começará às 19h30 IST. A partida será transmitida ao vivo pela rede Sports 18 e Star Sports 3. Também será transmitida online no Jio Cinema, enquanto os telespectadores internacionais podem assistir ao jogo no aplicativo One Football.

