Mohun Bagan 1-0 East Bengal ao vivo

19h00: Olá a todos e sejam bem-vindos à COBERTURA AO VIVO de Khel Now da partida Mohun Bagan x East Bengal no ISL 2024-25. O início é a apenas 30 minutos! Sou seu anfitrião, Aishwarya, e lhe farei companhia durante o que promete ser uma noite fascinante de futebol. Aguarde 30 segundos para que o blog ao vivo comece. fardo.

ISL 2024-25: Mohun Bagan vs East Bengal – Construção

Mohun Bagan enfrentará o arquirrival East Bengal no que deve ser um atraente derby de Calcutá, no Estádio Atlético Indira Gandhi, em Guwahati, na Superliga Indiana (ISL), no sábado (11 de janeiro).

Uma vitória dos Mariners pode ajudá-los a se estabelecerem como favoritos no principal escudo da liga ISL, enquanto os Torchbearers pretendem estragar sua festa conseguindo uma grande vitória muito necessária.

O que está em jogo

Mohun Bagan

A equipa de José Molina lutou para chegar ao topo da tabela do ISL e foi ajudada pelo erro dos seus candidatos ao título nas últimas semanas. Uma vitória no clássico pode ser a motivação final para Mohun Bagan chegar até a conquista do escudo da liga ISL na segunda metade da temporada. Molina vai incentivar seu time a levar a luta até a Brigada Vermelha e Dourada, o que inclui jogar um futebol de ataque incisivo e usar o ritmo para atormentar os rivais.

Embora o seu ‘derby em casa’ possa não ser em Calcutá, o Mohun Bagan ainda está em dívida por proporcionar uma exibição emocionante aos seus adeptos, já que uma vitória é essencial para lhes dar o direito de se gabar. No entanto, uma derrota pode arruinar todo o ímpeto que construiu nos últimos meses e causar reveses desnecessários na luta pelo título.

Bengala Oriental

East Bengal chega à partida depois de uma seqüência de dois jogos sem vitórias, mas Oscar Bruzon está determinado a fazer com que seu time tenha o melhor desempenho no clássico. Precisará ser muito mais forte defensivamente do que nos últimos jogos, principalmente para diminuir os erros.

Eles vão querer que o East Bengal leve a luta até Mohun Bagan, empregando um estilo eficaz de alta pressão, mas também precisam que seus jogadores sejam muito mais eficazes no trabalho no terço final. Uma vitória de Bengala Oriental pode não apenas ser uma declaração de seu poder e dar o máximo de alegria aos seus torcedores, mas também pode trazê-los de volta à disputa dos seis primeiros. Mas outra derrota poderia mais ou menos acabar com suas esperanças nos playoffs.

Lesões e notícias da equipe

Mohun Bagan

Os Mariners vão perder jogadores como Anirudh Thapa e Ashique Kuruniyan devido a problemas de lesão neste jogo.

Bengala Oriental

Os Abanderados continuam sem o meio-campista Saúl Crespo, que se recupera de lesão. Também há dúvidas sobre a condição física de Mohamad Rakip, mas Anwar Ali deve estar apto.

Jamie Maclaren provou ser um “grande jogador” para Mohun Bagan nesta temporada, tendo marcado gols em ambos os clássicos de Calcutá até o momento. O atacante australiano tem sido uma ameaça imprevisível para os Mariners nesta campanha, provando ser um perigoso ‘atacante’ que fareja as melhores oportunidades no terço final.

Maclaren espera ser uma ameaça para os defensores de Bengala Oriental com seu movimento inteligente e jogo combinado, que também ajudará a desestabilizar sua forma. Porém, o atacante terá como principal tarefa ser o destinatário das melhores oportunidades. Ele tentará ficar atrás dos defensores em espaços vazios no terço final e usar sua habilidade de finalização inteligente para atormentar a Brigada Vermelha e Dourada mais uma vez.

Dimitrios Diamatankos foi contratado pelo East Bengal para vencer partidas e fazer um ótimo trabalho em partidas como o Kolkata Derby. O atacante grego tem feito uma campanha interrompida até o momento, marcando apenas três gols na ISL e faltando consistência.

No entanto, sua recente forma instável pode ser perdoada se ele for capaz de produzir algo especial no Derby de Calcutá. O Diamantakos pode não ter muitas grandes oportunidades, mas tem que pelo menos tentar aproveitar as que tiver no final.

O atacante tem que ser conivente com seus movimentos dentro e ao redor da grande área para enganar a dupla defensiva de Tom Aldred e Alberto Rodríguez. Ele tem que trazer à tona seu lado mais letal para acabar sendo a estrela do show e dar ao seu time uma grande oportunidade de sair vitorioso do clássico.

