Moise Kean Lision of the Head: Fiorentina Striker descarregando o dia do hospital depois de desmoronar no confronto da Série A

O atacante da Fiorentina, Moise Kean, entrou em colapso no campo no domingo e foi estendido aos 67 minutos durante uma partida contra Hella Verona. Kean, que foi levado ao hospital, sofreu um golpe na cabeça em uma colisão com o joelho do meio -campista de Verona, Pawel Dawidowicz, antes de desmoronar. O clube anunciou que sofreu “trauma na cabeça” e foi testado no domingo.

O clube emitiu outra declaração na segunda -feira, dizendo que “durante a noite, Kean recebeu alta do hospital em Verona e retornou a Florença. Os testes clínicos e de diagnóstico realizados foram todos negativos”.

Embora a lesão pareça séria desde o início, a equipe médica permitiu que Kean voltasse ao campo rapidamente com um curativo na cabeça, mas alguns minutos depois o atacante desabou com seus companheiros de equipe rapidamente pedindo ajuda. Suas mãos se moveram visivelmente enquanto esticadas.

Esta é a segunda vez nesta temporada, a Fiorentina teve um colapso de um jogador no campo, depois do que aconteceu em dezembro, 1 durante o jogo contra a Inter, onde Edoardo Bove de Fiorentina desabou após sofrer parada cardíaca. Naquela ocasião, devido à gravidade da situação, o jogo foi imediatamente suspenso e depois jogou em fevereiro com a Viola vencendo por 3 a 0, um jogo em que Kean marcou duas vezes.