Momenti salienti di Lions-Vikings, chiavi per la vittoria e altro ancora

Sono passati più di tre decenni da quando domenica sera era in gioco una partita della stagione regolare della NFL tra i Minnesota Vikings e i Detroit Lions al Ford Field (20:20 ET, NBC).

Il vincitore conquisterà l’NFC North e il seme n. 1 nei playoff della conference, mentre il perdente sarà la migliore squadra nella storia del campionato (per percentuale di vittorie) a non riuscire a vincere la divisione. Era dal 1993, quando i Dallas Cowboys batterono i New York Giants ai supplementari, che una partita non veniva decisa da una testa di serie n. 1 nell’ultima settimana della stagione.

“Questo è il motivo per cui sei qui, amico. Alla fine, è quello che è”, ha detto l’allenatore dei Lions Dan Campbell all’inizio della settimana. “Voglio dire, non avresti potuto scrivere una sceneggiatura migliore.

I Lions hanno vinto il loro primo incontro della stagione, vincendo 31-29 nella settima settimana allo US Bank Stadium. I Vikings persero la settimana successiva contro i Rams, ma da quel momento in poi costruirono una serie di nove vittorie consecutive che permisero loro di eguagliare il record di 14-2 dei Lions. La percentuale di vittorie combinate delle squadre di 0,875 è la più alta in un finale di stagione della NFL dal 1977 (12-1 Broncos contro 11-2 Cowboys, 0,885), secondo l’Elias Sports Bureau, ed è la prima partita della stagione regolare nella NFL storia tra squadre con 13 o più vittorie.

I Lions hanno perso solo una volta dalla settimana 2, ma un flusso costante di infortuni ai giocatori chiave della difesa rende più probabile una partita ad alto punteggio domenica sera. Secondo ESPN BET, l’over/under di 57,5 ​​è il più alto nella NFL dal 2021 e il secondo più alto nelle ultime cinque stagioni.

Il reporter degli ESPN Lions Eric Woodyard e il reporter dei Vikings Kevin Seifert hanno apparecchiato la tavola per l’epica partita di domenica:

I Vikings di Kevin O’Connell e i Lions di Dan Campbell si affrontano in una finale ad alto rischio domenica sera. Immagini di Matt Krohn-Imagno

Dan Campbell conduce 4-1 contro Kevin O’Connell; qual era la differenza

Legnaia: È semplice: l’attacco di Campbell è stato migliore della difesa di O’Connell.

I Lions hanno segnato più di 30 punti in quattro partite contro i Vikings, inclusa una vittoria contro il Minnesota nella settimana 7. I 31 punti di Detroit sono stati il ​​massimo concesso dai Vikings in qualsiasi partita di questa stagione. Ricevitore largo Lions Amon-Ra St. Brown ha brillato contro il Minnesota, con un touchdown in ricezione e almeno 100 yard in ricezione nelle ultime tre partite.

Mentre i Vikings sono 1-4 contro i Lions dall’inizio della stagione 2022, sono 33-12 contro il resto della NFL. I Vikings hanno concesso 29,8 punti a partita contro i Lions e 20,9 punti a partita contro il resto della NFL in quel periodo.

Seifert: I vichinghi non erano sempre al completo per questi giochi. In particolare, il quarterback di riserva Nick Mullens ha iniziato entrambe le gare del 2023, ciascuna vinta dai Lions. Ma probabilmente il fattore più importante sono state le nove palle perse commesse dai Vikings in quelle quattro sconfitte e il conseguente margine di fatturato meno 7.

“Qualunque cosa tu faccia contro le buone squadre di calcio, sarà difficile vincere”, ha detto O’Connell. “Abbiamo avuto la possibilità di vincere contro quei ragazzi.

I Vikings hanno anche un differenziale di meno 10 licenziamenti in quelle partite, che è in gran parte una dimostrazione dell’incapacità della loro difesa di esercitare una pressione costante sul quarterback dei Lions Jared Goff.

giocare 1:34 Perché Hasselbeck non vede più i Lions come i migliori della NFC? Tim Hasselbeck e Dan Graziano discutono del motivo per cui gli infortuni sono la ragione per cui non vedono più i Lions come la migliore squadra della NFC.

Chi è il giocatore più importante nella partita di domenica?

Legnaia: Goff è il punto di riferimento dell’attacco e, quando è nel suo A-game, i Lions sono difficili da battere, soprattutto contro il Minnesota. In cinque partite contro i Vikings dall’inizio della stagione 2022, Goff ha una percentuale di completamento di 71,8 con nove passaggi e un intercetto. Ha anche oltre 250 yard in ciascuno di questi giochi.

Goff sente di aver raggiunto il picco quando i Lions Eye seminano il n. 1.

“Sono al nono anno in questo momento e penso di aver detto l’anno scorso e l’anno prima che sto entrando nel mio periodo migliore. Probabilmente sono nel mio periodo migliore in questo momento e mi sento abbastanza bene e spero il mio periodo migliore dura.” un bel po’”, ha detto Goff mercoledì.

Seifert: Il quarterback Sam Darnold ha risposto a tutte le sfide che ha affrontato finora nel rilanciare la sua carriera in questa stagione, e ora ne affronterà un’altra: riuscirà a mantenere la sua prestazione sul palco più impegnativo della sua vita nella NFL?

Nelle sue ultime sette partite, Darnold ha registrato una media di 287 yard di passaggio, 18 passaggi di touchdown e due intercettazioni.

Ha un’enorme opportunità per andare avanti: la difesa dei Lions, impoverita dagli infortuni, ha concesso ai quarterback avversari le seconde yard più veloci della NFL (1.808) e il QBR più alto (73,0) dalla settimana 11 – ma Darnold ha le chiavi dei Vikings ‘capacità di tenere il passo con l’offensiva esplosiva dei Lions.

Sebbene in buona salute, la difesa dei Lions ha faticato a contenere il ricevitore dei Vikings Justin Jefferson. Foto AP/Abbie Parr

Cos’è una partita importante e subdola?

Legnaia: Sarà interessante vedere come il secondo difensore di Detroit difenderà il WR dei Vikings Justin Jefferson, che li ha incendiati. Jefferson ha una media di 182,5 yard in ricezione a partita in trasferta contro i Lions. Ed è stato un dicembre selvaggio per Detroit, che ha segnato e concesso 30 punti extra in tre partite diverse. Secondo ESPN Research, questo numero è pari per i Rams del 2018 per la maggior parte di qualsiasi squadra in un mese solare nella storia della NFL.

Nelle partite contro Jefferson, il coordinatore difensivo dei Lions Aaron Glenn lo ha definito “speciale”, ma sono determinati a fermarlo.

“I grandi giocatori finiscono per giocare ad un certo punto della partita. È difficile tenere a bada quei ragazzi, ma faremo tutto il possibile per farlo”, ha detto Glenn giovedì.

Seifert: Diamo un’occhiata a due qui. Il primo si aggiunge alla già dura sfida che deve affrontare la difesa dei passaggi dei Lions. I Lions hanno commesso 18 penalità di difesa del passaggio, pari per la maggior parte nella NFL, e affronteranno un attacco dei Vikings che ha guadagnato più yard (328) sulle bandiere di difesa del passaggio rispetto a qualsiasi altra squadra della NFL.

E questo non aiuta i Lions: la squadra di Brad Rogers ha lanciato più flag di placcaggio difensivo (26) di qualsiasi altra squadra arbitrale della NFL.

In secondo luogo, l’attacco aggressivo dei Lions per il quarto down corrisponde alla migliore difesa per il quarto down – di gran lunga – della NFL. Gli avversari dei Vikings hanno convertito il 35,5% delle loro conversioni dal quarto down in questa stagione, nonostante i 31 tentativi record della NFL. La media del campionato è del 57,3%. Il coordinatore difensivo Brian Flores pone molta enfasi sulla preparazione al ritiro perché le squadre di tutto il campionato lo utilizzano più spesso.

giocare 2:31 Shannon non crede che Orlovsky si aspettasse che i Vichinghi avessero successo Shannon Sharpe non è d’accordo con Dan Orlovsky e dice di non essere sorpreso dal successo che Sam Darnold e i Vikings hanno avuto in questa stagione.

Quanto sarebbe peggiore il fatto che il perdente si dirigesse verso i playoff?

Legnaia: Questa potrebbe fare la differenza in un legittimo viaggio al Super Bowl per i Lions. Perdendo, Detroit scenderebbe al quinto posto, dove potrebbe affrontare i Tampa Bay Buccaneers, gli Atlanta Falcons o i Los Angeles Rams.

Per una squadra che è stata distrutta dagli infortuni, soprattutto in difesa, non sarebbe una situazione ideale, soprattutto nella postseason, quando le recenti carenze difensive dei Lions si aumenterebbero.

Win e Detroit non solo si assicurerebbero una settimana di addio e un vantaggio sul campo in casa, ma si darebbero anche la possibilità di riportare alcuni dei loro giocatori chiave, come il running back David Montgomery, con una solida settimana di riposo.

Seifert: È difficile quantificare la differenza tra una vittoria e una sconfitta per i Vikings.

Se vincono, avranno una settimana libera dopo quella che promette di essere una partita fisica e intensa, seguita da una partita di playoff casalinga allo US Bank Stadium, dove sono andati 7-1 nella stagione regolare.

Con una sconfitta, sarebbero la prima squadra con 14 vittorie nella storia della NFL a giocare una partita su strada con wild card, possibilmente in una settimana breve se la NFL li programma per la partita di sabato. Ciò sembra particolarmente importante per i Vikings, che sono 7-1 in trasferta in questa stagione ma hanno il roster più anziano della NFL in base all’età ponderata per la velocità.