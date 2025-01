Mondiale Freccette: Postecoglou imperturbabile dal viaggio di Maddison

L’allenatore del Tottenham Ange Postecoglou ha detto di non avere problemi con lui James Maddison guarderà il campionato mondiale di freccette PDC poche ore dopo che il centrocampista è stato escluso dal pareggio interno per 2-2 contro il Wolverhampton Wanderers a causa di un malore.

Maddison, che domenica è entrato come sostituto al 64′ contro i Wolves, è stato raffigurato insieme al suo compagno di squadra degli Spurs. Brennan Johnson negli ottavi di finale tra Luke Humphries e Peter Wright all’Alexandra Palace, nel nord di Londra.

Consigli dell’editore

1 Correlato

Gli Spurs, colpiti da un infortunio, hanno pareggiato contro i Wolves con gol in meno Rodrigo Bentancur e Johnson, lasciandoli all’11° posto con 24 punti in 19 partite: è la prima volta che finiscono un anno sotto il settimo posto dalla stagione 2008-2009.

“Non ho problemi con il fatto che i giocatori abbiano delle vite”, ha detto Postecoglou ai giornalisti prima dello scontro casalingo di sabato contro il Newcastle United, quinto in classifica.

“È molto diverso provare a giocare a calcio e vivere la vita. Non vedo alcun problema in questo e non credo che gli abbia fatto male. Non era al 100% ed era una partita in cui avevamo bisogno di qualcuno che fosse al 100% % Era ancora abbastanza bravo per giocare.

“Se fosse stato costretto a letto, non fosse venuto alla partita e fosse comunque andato a giocare a freccette, potrebbe esserci un problema. Ma per me questo non era un problema.”

James Maddison ha partecipato al 16esimo campionato mondiale di freccette insieme al compagno di squadra del Tottenham Brennan Johnson. Getty

Il campionato mondiale di freccette PDC si è concluso venerdì con il 17enne Luke “The Nuke” Littler che ha battuto Michael van Gerwen 7-3 diventando il più giovane campione mondiale di freccette PDC.

Postecoglou è stato felicissimo del 28enne Maddison, che ha segnato otto gol in 19 presenze in campionato in questa stagione.

“Penso ancora che la chiave con Madders sia mantenerlo in forma, sano, sveglio, non giocando tutte le partite, soprattutto con il programma che abbiamo”, ha aggiunto Postecoglou.