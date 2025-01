Monk diz que o técnico interino Christie “simplificou” as coisas para Kings apareceu originalmente em Área da baía esportiva da NBC

Depois de atingir um novo mínimo após uma série de derrotas miseráveis ​​que levou a a demissão de Mike BrownOs Kings conseguiram mudar um pouco as coisas.

Sacramento vence por 138-133n sobre o número 2 da Conferência Oeste, Memphis Grizzlies, na noite de sexta-feira, fez com que o relâmpago da vitória dos Kings iluminasse o horizonte de 916 pelo terceiro jogo consecutivo.

A vitória também deu a Doug Christie um recorde de 3-1 desde ser nomeado técnico interino dos Kings última sexta-feira. E depois da grande vitória de sexta-feira, o guarda Malik Monk conversou com Morgan Ragan e Kyle Draper, da NBC Sports California, no “Kings Postgame Live” para discutir como a liderança de Christie ajudou a trazer as mudanças necessárias para Sacramento.

“Isso simplesmente simplificou muitas coisas para nós”, disse Monk. “E ele nos disse que nosso principal objetivo é vencer em casa, então estamos apenas tentando trazer energia aqui. E ele simplificou o jogo para nós no ataque e na defesa e não estamos pensando muito. .” para Douglas.”

Antes dessa seqüência de três vitórias consecutivas, os Kings tinham um recorde geral de 13-19 e estavam 6-12 em sua quadra no Golden 1 Center.

Em vez de aproveitar uma das melhores vantagens de jogar em casa na liga e sair de um buraco sutil em que se enterraram, eles foram 0-5 durante o homestand que incluiu derrotas para o Denver Nuggets, Los Angeles Lakers (duas vezes) , Indiana Pacers e Detroit Pistons.

Como resultado, Brown foi demitido e Christie foi temporariamente promovido.

Monk e os Kings agora estão ansiosos pelo jogo de domingo contra seus rivais do NorCal, os Golden State Warriors, na esperança de estender sua seqüência de vitórias para quatro pela primeira vez durante a temporada 2024-25 da NBA.

E dependerão de manter as coisas simples enquanto lutam para subir ao topo da classificação da Conferência Oeste.

