Morehead State Eagles: como assistir basquete online da NCAA, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Morehead State e Little Rock apareceram no jogo, mas seus ataques certamente não. Com 26-20, Morehead State parecia o melhor time, mas ainda faltava mais um tempo para jogar.

Se Morehead State continuar jogando assim, eles aumentarão seu recorde para 9-7 em pouco tempo. Por outro lado, Little Rock terá que se contentar com um recorde de 8-7, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Morehead State Eagles @ Little Rock Trojans

Registros atuais: Morehead State 8-7, Little Rock 8-6

Como assistir

O que saber

Depois de dois jogos fora de casa, Little Rock volta para casa. Eles e os Morehead State Eagles se encontrarão em uma batalha em Ohio Valley às 14h00 horário do leste dos EUA na quinta-feira no Jack Stephens Center. As coisas parecem boas para o BDOCCBSGame, que deverá obter uma vitória fácil em sua próxima competição.

Little Rock chega fresco depois de marcar o maior número de pontos em toda a temporada. Eles levaram uma rebatida de 95-86 na coluna de derrotas para o Tennessee State no sábado. Com o placar tão alto, ambas as equipes poderão realizar alguns exercícios defensivos adicionais em breve.

Apesar de ter perdido, Little Rock quebrou o vidro ofensivo e finalizou o jogo com 16 rebotes ofensivos. Estes são os rebotes mais ofensivos registrados desde fevereiro de 2024.

Enquanto isso, depois de uma seqüência de cinco vitórias consecutivas, a sorte do Morehead State finalmente acabou no sábado. Eles sofreram uma derrota sombria por 74-55 para o Tennessee Tech. Para quem acompanha em casa, essa é a maior derrota que os Eagles sofreram desde 8 de novembro de 2024.

A derrota de Little Rock caiu para 8-6. Quanto ao Morehead State, sua derrota caiu para 8-7.

Little Rock perdeu contra Morehead State em seu encontro anterior em março de 2024, caindo por 69-55. Será que Little Rock terá mais sorte em casa do que fora de casa?

Chance

Little Rock é um favorito sólido de 5,5 pontos contra Morehead State, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Trojans como favoritos de 6,5 pontos.

O acima/abaixo é de 136,5 pontos.

História da série

Little Rock e Morehead State têm 2 vitórias nos últimos 4 jogos.