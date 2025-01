Morehead State Eagles x Western Illinois Leathernecks: como assistir à transmissão ao vivo do basquete da NCAA, canal de TV e horário de início

Quem está jogando

Western Illinois Leathernecks @ Morehead State Eagles

Registros atuais: Western Illinois 8-9, Morehead State 10-7

Temos outro confronto emocionante em Ohio Valley agendado para o Western Illinois Leathernecks e o Morehead State Eagles às 19h30 horário do leste dos EUA na quinta-feira na Johnson Arena.

Western Illinois deveria entrar neste confronto vindo de uma vitória acirrada sobre o Tennessee State, mas certamente não foi assim que as coisas aconteceram no sábado. Western Illinois sofreu uma derrota retumbante por 72-52 nas mãos do estado do Tennessee. O jogo marcou o jogo com menor pontuação dos Leathernecks até agora nesta temporada.

Talvez sem surpresa, dado o placar, Western Illinois lutou para trabalhar junto e terminou o jogo com apenas oito assistências. Eles foram destruídos por seus oponentes naquele departamento, já que o estado do Tennessee ficou em 18º lugar.

SE Missouri State geralmente tem todas as respostas em casa, mas Morehead State no sábado provou ser um desafio muito difícil. Eles venceram os Redhawks por 67-56. A vitória marcou vitórias consecutivas para os Eagles.

Western Illinois tem enfrentado dificuldades recentemente, já que perdeu quatro dos últimos cinco jogos, causando uma redução notável em seu recorde de 8-9 nesta temporada. Quanto ao Morehead State, eles têm tido um desempenho incrivelmente bom recentemente, já que venceram sete dos últimos oito jogos, dando um bom impulso ao seu recorde de 10-7 nesta temporada.

Fique de olho no gol do jogo de quinta-feira: Western Illinois tem sido dinamite desde o início nesta temporada, acertando 36,7% de suas cestas de três pontos por jogo. No entanto, a história é diferente para Morehead State, já que eles acertaram apenas 31% de seus três pontos nesta temporada. Dada a considerável vantagem do Western Illinois nessa área, o estado de Morehead precisará encontrar uma maneira de preencher essa lacuna.

Western Illinois sofreu uma derrota sombria por 78-57 para Morehead State quando os times jogaram pela última vez em fevereiro de 2024. Será que Western Illinois pode vingar sua derrota ou a história está fadada a se repetir? Saberemos muito em breve.

Morehead State venceu os dois jogos que disputou contra Western Illinois como sênior.