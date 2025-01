Morgan State Bears x Norfolk State Spartans: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

Spartans do Estado de Norfolk @ Ursos do Estado de Morgan

Registros atuais: Norfolk State 12-7, Morgan State 7-12

Como assistir

O que saber

O Norfolk State está 8-2 contra o Morgan State desde fevereiro de 2021 e eles terão a chance de estender esse sucesso na segunda-feira. Os dois se encontrarão em uma batalha MEAC às 19h30 horário do leste dos EUA em Hill Field House. Fique de olho no placar deste – ambas as equipes registraram alguns totais de pontos altos em seus jogos anteriores.

Morgan State espera fazer o que Coppin State não conseguiu no sábado: encerrar a seqüência de vitórias consecutivas do Norfolk State, que agora é de três jogos. Norfolk State derrotou Coppin State com uma vitória clara por 92-69. Com a vitória, os espartanos elevaram a média de pontuação para 75,4 pontos por jogo.

Mesmo tendo vencido, o Norfolk State lutou para recuperar a bola no ataque e terminou o jogo com apenas cinco rebotes ofensivos. Esse é o menor número de rebotes ofensivos registrados desde novembro de 2024.

Enquanto isso, Morgan State não aguentou Howard no sábado e caiu 100-95. Infelizmente, a derrota continua uma tendência decepcionante para os Bears em seus confrontos com o Bison: eles já perderam três consecutivas.

O Norfolk State tem estado em alta ultimamente: eles venceram seis dos últimos sete jogos, o que foi um grande salto em relação ao recorde de 12-7 nesta temporada. Quanto ao Morgan State, sua perda caiu para 7-12.

Provavelmente haverá algum ataque de alto desempenho na agenda, já que ambos são alguns dos times com maior pontuação na liga. O Norfolk State não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 75,4 pontos por jogo. Não é como se a Morgan State estivesse tendo dificuldades nesse departamento, já que sua média foi de 82,4. Como ambas as equipes podem somar pontos com muita facilidade, a única dúvida que resta é quem consegue aumentar o placar.

O Norfolk State superou o Morgan State por 85-82 em sua reunião anterior em fevereiro de 2024. O Norfolk State tem outra vitória na manga ou o Morgan State irá transformá-los? Teremos a resposta muito em breve.

História da série

Norfolk State venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra Morgan State.