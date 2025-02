Mosse fuori stagione WNBA, le negoziazioni fanno febbre, Clark Candidate

L’Indiana Fever ha rivitalizzato il suo franchise la scorsa stagione e è tornata per la prima volta a giocare a WNBA dal 2016. Ora li hanno fatti fuori stagione 2025 dal 2025 per renderli candidati a campionato quest’anno. O almeno preparato per una profonda corsa post -stagione.

I vincitori dei debuttanti del WNBA Aliyah Boston e Caitlin Clark e il veterano Kelsey Mitchell sono il nucleo star del franchise. Indiana, tuttavia, aggiunge giocatori che hanno vinto il campionato WNBA e hanno una vasta esperienza. L’Indiana aveva bisogno di una difesa più forte e una minaccia costante dalla posizione dell’ala. E un altro tiro a 3 punti non fa male.

La febbre ha vinto tutto in un’agenzia libera e attraverso i negozi la scorsa settimana, ha aggiunto Dewanna Bonner, l’attaccante Sophie Cunningham e Natasha Howard. Bonner e Howard firmarono come agenti liberi, mentre Cunningham arrivava come parte del negozio Phoenix Mercury a quattro vie, che mandò anche Naloss Smith dall’Indiana a Dallas Wings.

Questi movimenti seguirono con altre nuove novità fuori stagione della febbre: il ritorno di Mitchell. Il tiratore della sparatoria, che era un libero agente illimitato, ha ricevuto la squadra della designazione principale e poi ha firmato un accordo di un anno per tornare alla sua ottava stagione con l’Indiana. (I giocatori firmano accordi per un anno perché Union e WNBA stanno negoziando un nuovo accordo sulla contrattazione collettiva per il 2026 e oltre.)

6-NAHA-4 Bonner ha 37 anni, ma sembrava senza età in tribunale. Bonner entra nella sua sedicesima stagione, prima di giocare con Phoenix e Connecticut Sun prima. Ha vinto due campionati con Mercury e ha giocato nella finale del WNBA del 2022 con il sole. Per la sua carriera, Bonner ha una media di 14,9 punti, 6,1 rimbalzi e 2,3 assistenza. Nelle ultime due stagioni, ha trascorso in Connecticut per Stephanie White, che è stata assunta come febbre a novembre.

Bonner è lungo e duro con ingannevolmente un leggero assemblaggio. In WNBA, ogni tipo di giocatore era in guardia e non c’è alcun trucco nel libro offensivo o difensivamente che non lo sa.

Howard, 33 anni, torna alla febbre dopo che un Indiana è stato sviluppato nel 2014 e ha giocato le prime due stagioni lì. Ha vinto il titolo WNBA con il Minnesota Lynx e due con Storm Seattle Storm. Howard è 6-2, ma gioca più grande; Dovrebbe essere un’ottima aggiunta alla difensiva di Boston all’interno. Howard è stato un giocatore difensivo dell’anno WNBA nel 2019.

Cunningham, 28 anni, è un classico giocatore “Love On You” per i fan ed è diversa. Soprannominato “Spicy Sophie”, Cunningham non torna dal gioco fisico e aggiunge ghiaia e bordo che White potrebbe credere che la febbre abbia bisogno. È anche un solido tiratore a tre punti che ha prodotto 254 tremi nelle sue sei stagioni a Phoenix.

Tutte e tre le aggiunte sono anche note per la loro volontà e capacità di gestire il pavimento, il che è una necessità con Clark sulla guardia del punto. “Faster” è la velocità preferita di Clark e premia i giocatori che salgono e scendono in campo. La scorsa stagione, WNBA ha portato ad assist a 8,4 per il gioco.

Finora, molti grandi nomi hanno attraversato negozi e agenzia libera in questa offseason e non è ovunque. Diverse squadre avranno un nuovo look e saranno competitive. La febbre, che era 20-20 e persa nel primo turno dei playoff della scorsa stagione, ha ancora tagliato il loro lavoro.

Ma i movimenti che hanno svolto esigenze piene dovrebbero migliorarli e probabilmente aggiungere ancora maggiore eccitazione alla squadra guidata da WNBA per aver partecipato a casa e in viaggio la scorsa stagione.