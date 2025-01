Mougey lascia Broncos, si unisce al nuovo allenatore Aaron Glenn, Jets come GM

FLORHAM PARK, NJ – New York Jets, che ha completato la revisione della direzione, ha assunto Darren Mougey come CEO sabato.

Mougey, uno scout a lungo tempo Denver Broncos e il direttore esecutivo, che è diventato il loro assistente GM nel 2022, sarà una squadra con l’allenatore appena assunto Aaron Glenn – fiducia cerebrale senza precedenti esperienze nelle loro nuove posizioni. È un accoppiamento audace dei jet, che cerca di riavviare dopo una stagione piena di confusione e playoff di 14 anni.

All’età di 39 anni, Mouge è il terzo spiacevole GM in NFL e due anni più giovane del quarterback Aaron Rodgers, il cui futuro con i Jets sarà destinato nelle prossime settimane. Si prevede che Mougey abbia un ruolo GM tradizionale, il che significa che ha un’ultima parola sulle decisioni del personale e un elenco di 53 uomini. Glenn, che è stato coinvolto nell’assunzione, avrà un ingresso significativo.

“Darren è un direttore esecutivo della NFL di fiducia che ha esperienza nel lavoro con un’impressionante collezione di leader calcistici”, ha dichiarato il presidente di Jets Woody Johnson nel rapporto. “È un valutatore di talenti comprovato che ci ha colpito con la sua visione per questa squadra. La sua partnership con Coach Glenn farà rivivere questa organizzazione. Sono orgoglioso della ricerca approfondita che abbiamo fatto e che ci ha portato alle due migliori persone a guidare la nostra squadra di calcio in futuro. “

Mougey sostituisce Joe Douglas, che è stato licenziato il 19 novembre dopo cinque o più stagioni al lavoro. Sotto l’amministrazione di Douglas c’erano Jets 30-64. Phil Savage è stato GM temporaneo.

Mougey ha definito il suo nuovo lavoro “uno dei grandi onori e privilegi della mia vita”.

“Non potrei essere più entusiasta di lavorare con l’allenatore Glenn per costruire la squadra del campionato che avrebbe reso i fan orgogliosi dei Jets”, ha detto nell’edizione.

Jets ha preso un modo non convenzionale assumendo il suo allenatore di fronte a GM. Mercoledì, quando l’accordo di Glenn è stato completato, erano previsti doppi annunci, ma le cose sono cambiate.

Il comandante di Washington GM Lance Newmark sembrava essere un front-runner perché era il primo candidato a ricevere una seconda intervista. Lui e Glenn sembravano essere un adattamento naturale, dal momento che hanno lavorato con Detroit Lions dal 2021 al 2023. Entrambi martedì in una struttura di squadra, ma Jets ha nuovamente incontrato Mougey e Cincinnati Bengals Senior Trey Brown.

Mougey e Glenn, 52 anni, non hanno una precedente relazione di lavoro, solo connessione indiretta – Coach Broncos Sean Payton. Glenn era presso lo staff tecnico di Payton a New Orleans Saints e rimase vicino. Giovedì, Glenn ha preso parte alle interviste personali con Mougey e Brown presso la struttura Jets.

Jets ha chiesto a 15 candidati, di cui cinque con esperienza precedente con GM.

È ironia che uno dei loro ex GM – Mike Tannenbaum sia stato coinvolto nella ricerca. Tannenbaum ha fondato un 33 ° team, una società di media e tecnologia che i Jets hanno mantenuto per la compilation e i veterinari. Anche l’ex Minnesota Vikings GM Rick Spielman ha aiutato. Spielman ha ricevuto una notizia positiva su Mougey dal suo ex assistente GM in Minnesota, George Paton, l’attuale GM Broncos.

Tannenbaum, ora analista ESPN, aveva 36 anni quando Jets lo assunse nel 2006. Mougey è stato il loro GM più giovane da allora. Gli unici GM contemporanei più giovani di Mougey sono, secondo Ryan Pols (39) di ESPN Cleveland Browns e Chicago Bears.

Mougey ha giocato a calcio universitario a San Diego. Ha iniziato come quarterback, ha giocato a Kevin O’Connell come attuale allenatore dei Vichinghi, ma è stato cambiato a un ampio ricevitore. Aveva brevi soste con Falcons e Arizona Cardinals Atlanta, ma non ha mai fatto un elenco di stagioni regolari.

Mougey ha iniziato a scouting con un Broncos e ha lavorato dallo stagista Scout (2012). È stato assunto dalla leggenda di Broncos John Elway e è passato da Area Scout (2015 al 2019) al vicedirettore dell’Università Scouting (2020) al direttore dello staff del giocatore (2021) all’ultimo assistente GM.

Mougey ha lavorato per tre gruppi di proprietà e due direttori generali e dopo la stagione 2015 stava vivendo il massimo campionato del Super Bowl e un minimo di playoff di otto anni che si è conclusa in questa stagione sotto Pieton.

Darren Mougey, 39 anni, diventa il terzo del più grande GM della NFL, per i pali di Ryan di Andrew Berry e Bears di Browns. AP Foto/David Zalubowski

Mougey ha lavorato insieme a Paton, che nel 2022 ha realizzato uno sfortunato commercio Russell Wilson contenuto per uno dei peggiori della recente storia della NFL. Broncos ha rinunciato a un enorme pacchetto di mosse, tra cui i primi due round, per una stella sbiadita che è durata solo due stagioni a Denver e ha lasciato un enorme colpo.

La cosa positiva è che Mougey faceva parte del front office, che si è sviluppato bene negli ultimi anni. Dal 2021 al 2023, ha selezionato quattro giocatori nell’attuale All-Pro-Rose Pat Surxtain II, Quinn Meinerz, Kick Returner Marvin Mims Jr. e Edge Rusher Nik Bonitto (seconda squadra). Il quarterback Bo Nix, primo turno del 2024 di Denver, ha goduto di un anno promettente di nuovi arrivati.

Mougey entrerà in un lavoro enorme che richiederà un sovraccarico di cultura. Dal 2015, i Jets non hanno prodotto la stagione vincente e la loro caduta è la più lunga negli sport nordamericani. Dal 2015, quattro allenatori: Todd Bowles, Adam Gase, Robert Saleh e il provvisorio Jeff Ulbrich sono stati sostituiti da un Saleh licenziato l’8 ottobre.

Ci sono alcuni elementi costitutivi nella lista, ma Mougey deve decidere su Rodgers e formulare un piano a lungo termine nel quarterback. Un altro problema urgente è il futuro dell’ampio ricevitore Garrett Wilson, che ha il diritto di estendere il contratto e potrebbe richiedere affari.

Jets possiede 7 nella proposta e hanno un totale di otto suggerimenti, ma secondo il sistema di gestione della lista ha solo $ 25 milioni nella sala della capanna. Hanno 23 agenti liberi illimitati, tra cui sei antipasti. Il miglioramento dell’elenco in base a queste restrizioni richiederà una certa gestione del soffitto creativo.