Ex -mestres do IPL, Gujarat Titans devem ter novos proprietários como conglomerado de negócios indiano, um grupo de torrents, é capaz de ganhar a maioria das ações da franquia. A Konglomerate com sede em Ahmedabad comprará 67 % de ações da equipe da CVC Capital Partners (Irelia Company Pvt Ltd), que comprou a equipe em 2021. O contrato espera a aprovação final do Conselho de Direção do IPL, que permitiria que a fusão assumisse o controle Antes da próxima temporada, que começará em 21 de março.

“As conversas sobre o grupo torrent que ocupam dois terços da propriedade (67 %) estão no estágio avançado. O período de bloqueio para o grupo CVC, porque os únicos proprietários terminam em fevereiro de 2025, após o que podem vender taxas “,” a fonte do IPL IPL Fonte disse PTI sobre as condições de anonimato.

“O Torrent Group é um dos maiores nomes do setor farmacêutico da Índia, em 2021, quando o BCCI convidou ofertas para duas novas equipes, eles mostraram interesse ativo. Obviamente, todas as mudanças do padrão de propriedade exigem a aprovação do BCCI, que deve ser transferida para os próximos dias – acrescentou.

Enquanto a avaliação da ação vendida pelo CVC permanece não confirmada, a empresa global Private Equity investiu 5 625 crore para comprar titãs em 2021.

Sob a liderança de Hardik Pandai, a equipe conquistou o título em 2022 e assinou um contrato com o segundo lugar em 2023. No entanto, na última temporada, o local liderado por Shubman Gill terminou em oitavo lugar.

Além de Gill, outros jogadores -chave da banda são o spinner do Afeganistão Rashid Khan, o capitão da bola branca na Inglaterra Jos Buttler e o jogador da Índia Mohammed Siraj.

O Torrent Group, que oferece uma avaliação de cerca de 41.000 rore Crore, está tentando entrar no domínio crical.

Através de sua subsidiária, a Torrent Sports Ventures Private Limited, anteriormente leiloou a franquia Ahmedabad (Rs 4653 crore) e Lucknow (Rs 4356 crore) em 2021, quando a BCCI ocorreu para duas novas equipes.

Dois anos depois, o grupo também fez uma tentativa malsucedida de conseguir uma das três cidades para entrar na Premier League inaugural (WPL).

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).