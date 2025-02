Mudanças esportivas interativas concentram -se no FM 26

Cancelado devido a problemas de transição com o Unity Engine

Depois de adiar muitas vezes, a Sports Interactive anunciou o cancelamento do gerente de futebol 25 e os fãs ficaram realmente deprimidos por isso.

Os desenvolvedores anunciaram a decisão em um blog comovente no site oficial do jogo, explicando sua transferência de foco para o próximo projeto, o futebol Manager 26. (FM 26) Veremos mais detalhes neste artigo.

Os esportes interativos lamentam informar que, após uma ampla discussão interna e uma consideração cuidadosa com a SEGA, tomamos a difícil decisão de cancelar o 25º gerente de futebol. pic.twitter.com/tlrbq8305k – Gerente de futebol (@footballmanager) 7 de fevereiro de 2025

Por que o gerente de futebol 25 foi cancelado?

O jogo estava programado para ser lançado no outono de 2024, mas foi adiado, o que levou o lançamento até março de 2025. A transferência do jogo do mecanismo patenteado (SIOS) do Sports Interactive para o Unity Engine foi amplamente responsável por essas dificuldades . Apesar dos “esforços fenomenais” da equipe, eles não conseguiram satisfazer seus padrões de qualidade em inúmeras áreas críticas, especialmente a experiência e a interface do usuário.

“Sabemos que isso será uma grande decepção”, reconheceu o estudo. “Embora muitas áreas do jogo tenham alcançado nossos objetivos, a experiência e a interface do jogador em geral são onde precisamos estar”.

A Sports Interactive considerou libertar o jogo em sua versão atual e reparar falhas após o lançamento, mas finalmente optou por ele. “Não acreditamos que fosse a coisa certa para os jogadores que apoiam a franquia há anos”, disseram eles. Além disso, atrasos adicionais além de março foram considerados impossíveis devido ao programa tardio da temporada de futebol.

Leia também: EA FC 26 vazamentos: o estágio inicial do desenvolvimento de preocupações entre os fãs

O cancelamento permite que a equipe concentre todos os seus esforços no gerente de futebol 26, para produzir um jogo que cumpre suas altas expectativas. “Todos os esforços agora se concentram em garantir que nosso próximo lançamento alcance nosso objetivo e atinja o nível de qualidade que todos esperamos”, disseram eles.

Os jogadores e fãs que têm um gerente de futebol de pré-encomenda 25 obterão seus reembolsos através de seus varejistas, garantindo que ninguém sofra perdas. O que você acha disso e estará esperando pela FM 26? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários.

Para obter mais atualizações, siga Khel agora jogando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.